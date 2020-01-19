市場氣氛好轉 2020年特別股基金續旺

2020年元月市場氣氛好轉，受惠中美簽署第一階段貿易協議，2019年市場震盪創造低基期，搭配基本面維持良好，無過多逆向信用事件影響，及主要央行鴿派基調不變，重啟貨幣支持模式，為特別股締造良機，隨逢低檔買盤進場，籌碼面逐漸沉澱，特別股基金表現亮眼，2020年續旺可期。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，2020年特別股市場的拐點，取決於利率走勢，在一定程度上將為升息循環重啟的情境所主導，但時間仍遙遠、未來變數仍存在，估計利率呈現箱型整理的可能性偏高，將有利於特別股市場沉澱籌碼。

特別股重視配息收益，可利用具有收益特性作為核心配置，降低投資組合波動、掌握長線收益機會，整體基本面狀況佳，且貨幣政策支持，續看好特別股漲升行情。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕分析，2020年的特別股展望上，儘管大規模風險性事件發生的可能性不大，但消息面的變化料為市場平添干擾，投資操作仍建議穩健為宜，特別股因具息收優勢，且發行公司平均信評等級明顯較佳，意味著信用風險相對小，建議適度配置，強化投資組合息收、抗震效果。

宏利投信指出，2020年特別股投資環境相對有利，因貨幣寬鬆時期或聯準會暫停干預市場，且美國經濟維持成長，為計畫減少負債以改善財務的企業，提供良好的環境，有助特別股信評獲得提升機會。特別股主要以金融、公用、電信等防禦型產業為主要標的，產業高度穩定和對未來年度經營現金流的可預期性，有利多元策略發揮防禦波動作用。

余冠廷強調，預期美國10年期公債殖利率上半年將呈現區間震盪，短期利率風險不具威脅，特別股資本利得空間有限，累積特別股息收益才是重點，建議持有可續抱，空手可逢回分批進場。