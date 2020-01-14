高報酬、高風險 目標到期基金保單將設限

二年熱賣逾新台幣2,500億元的目標到期債券（TDF）基金保單，農歷年後將「設限」。保險局局長施瓊華14日表示，目標到期債券基金投資大量的高收益債，但基金7成的投資人是投資型保單的保戶，且並非專業投資人，為了保護保戶，2020年農曆年後將要求保單連結的TDF，投資的債券必須是投資等級，也就是BBB+以上。

保險局本周即將邀集壽險公會及相關壽險公司，確定二項新的管理規則，一是投資型保單連結的TDF，其投資的債券評等都必須在BBB+級以上；二是BBB+級以上的債券占基金淨資產價值不得逾40％，也就是投資型保單連結的目標到期債券基金，必須是相對安全，即便是BBB+的投資等級債券也不得占到40％，其他逾60％必須是更高等級的債券。

影響所及是過去壽險投資型保單主打的6年美元年化報酬率3~4％以上，人民幣則喊到5~6％以上，在要求只能買投資等級債券後，投報率勢必會下降，買氣恐不如以往。

目標到期債券基金投資型保單，即是訴求連結的基金投資一籃子債券，都是6年或7年後到期，屆時還本付息，年化收益率在3~7％之間，遠高於外幣定存利率，據壽險業者統計，2018年到2019年目標到期債券基金的投資型保單共銷售近新台幣2,600億元，常常一檔就逾100億元到160億元，是超吸金的當紅炸子雞保單。

保險局表示，投資型保單的保戶都不是專業投資人，壽險公司自己投資海外都要BBB+級以上，若投資BB+到BBB級都有一定的額度限制，卻讓保戶無限制投資非投資等級債，似乎不恰當，所以有必要對TDF保單強化管理。

保險局強調，對於之前已銷售的TDF保單將不受新規定影響，但保險局最快農曆年後即會頒布投資型保單保管機構、連結投資標的應注意事項，新的保單就會受限，本周開會也會要求各公司不要在新規定發布前「搶發」、「搶賣」。