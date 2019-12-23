印度資產 逢回分批進場

印度股市今年6～8月在內部利空因素影響受到衝擊，其表現相對落後其他金磚四國。不過法人表示，印度非銀行金融公司的金融風險已大幅下降且未蔓延至其他產業，加上選後多項經濟政策出爐，不論是減稅，或多次降息皆有助刺激經濟增長，預計印度這些政策利多效力可望再2020年逐漸發酵。

根據晨星基金統計，今年來至12月17日止，印度股市基金表現最佳的兩檔基金─愛德蒙得洛希爾印度基金（歐元）和施羅德印度優勢（美元）今年來報酬率是11％多，績效最差的二檔印度基金還呈現負報酬率，整體印度股票基金平均績效不如其他金磚國家股票基金亮麗。

對於印度股市後市，安本標準投資長彭炫通表示，過去一年來，由於外國資金的湧入以及印度國內一系列刺激措施的累積影響，印度股市還是有受到一些提振。近期由銀行和金融服務類股領漲，這得益於公司減稅後9月季度收益強勁反彈。

彭炫通指出，如果印度仍然致力於財政改革，已經廣泛實施的情況下，市場不必過於擔心。從成長的角度來看，央行放鬆貨幣政策，各銀行開始提供自NBFC（非銀行金融公司）部門出現問題以來一直缺乏的資本，應會開始趨於穩定，政策制定者也將繼續解決這些問題。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度消費潛力龐大，且隨著經濟持續增長、人口紅利加持下，將推動未來十年私人消費金額，其中數位化進程在印度更是加緊腳步進行。根據統計，印度2017年電商銷售額僅有150億美元，預計隨著電商的迅速發展及網路普及，2027年電商銷售額將可達到2千億美元，成長逾13倍。

林庭樟說，預計印度2020年經濟成長為全球主要國家之冠，且未來消費成長速度驚人，內需市場龐大，電商的蓬勃發展更是提供了新的投資趨勢。

法人均認為，預期印度股市在2020年可逐漸好轉，建議投資人可趁股市拉回時，「買黑不買紅」方式分批進場。