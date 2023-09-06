兆豐金:SWAP收益全年上看逾150億元

兆豐金控今（6）日舉辦線上法說會，兆豐金總經理蕭玉美指出，今年上半年銀行子公司受惠於美國升息，利差擴大並增加債票券投資部位，促使淨利息收益穩健成長，再加上貨幣交換利益及財務操作獲利大增，使得兆豐集團今年上半年稅後淨利創歷史新高。兆豐金表示，上半年SWAP收益78.5億元，下半年預估與上半年相當；也就是說，全年有望突破150億元。

兆豐金控2023年上半年稅後淨利達187.7億元，較去年同期大幅成長136％，創金控成立以來半年期間獲利新高。今年上半年銀行子公司獲利成長一倍、證券子公司獲利成長4.7倍、票券子公司獲利維持歷年水準、投信子公司獲利成長26％。

兆豐金表示，銀行子公司部分，因利差擴大並增加債票券投資部位，促使淨利息收益穩健成長，再加上貨幣交換利益及財務操作利益表現亮眼，今年上半年稅後淨利達185.1億元，相較去年同期大幅成長一倍。

兆豐金也指出，衍生性商品交易收益中，有超過9成來自SWAP交易，其次，利率交換也有不錯的表現，合計約為78.5億元。下半年操作重點跟策略，包括：第一，在換匯交易SWAP方面會掌握長天期台美利差擴大的時機，逐步增加承作長天期美元兌新台幣部位，以提高利差收益並且伺機處分、獲利了結；第二，會適時投資固定利率信用債，並且搭配利率交換的交易鎖住利差、控制風險；最後隨著台美利差擴大以及匯率波動加劇，會去做進出口商客戶、外匯部位的匯率避險，以及借款客戶他利率避險的交易。兆豐金預估，下半年衍生性商品交易淨收益預估會與上半年相當。

消費金融方面，兆豐金指出，財富管理業務今年表現亮眼，高資產業務自開辦截至今年上半年，管理資產規模為新台幣1,315億元，排名第二，再加上兆豐私人銀行業務預計於2023年9月底正式展開營運，提供高端客戶量身訂做的全方位服務，預估未來在手續費收益的部分，應該會有更好的表現。

蕭玉美表示，展望2023年下半年，考量全球市場不確定性仍存在，兆豐集團業務發展重點仍以風險控管為優先，並持續調結構、拉利差、增手收、擴行銷及強數位。其中，銀行子公司在放款上，將積極增取綠能融資、專案融資、併購等類型的國內外聯貸案，以及拓展海外放款業務，並以大帶小方式開拓集團供應鏈商機，以及優化中小企業放款流程等，擴大中小企業放款市占比。

延伸閱讀

兆豐金挺員工 雷仲達催生又加薪

兆豐金明年拚加薪4％ 育兒補貼三胎領45萬

兆豐金前七月獲利逾200億 兩原因成長放緩