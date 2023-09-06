中信錢進泰國股東不解 陳佳文曝原因

中信金6日召開股東臨時會，討論去年度特別股盈餘分派調整案，股東質疑為何要花大錢併購泰國LHFG金融集團、為何出現虧損？中信金總經理陳佳文指出二大原因，一是泰國政策使然、二是獲利穩健，今年前七月已賺新台幣14億元，是中信重要的海外據點。

陳佳文指出，泰國近年已不再開放外資設立新的分行、子行，只接受併購，因緣際會下，中國信託銀行於2017年參股泰國LHFG金融集團，成為第二大股東，2021年董事會通過決定進一步增持股權至46.6％，成為LHFG金融集團最大股東，拿下控制權，整個過程都是有評估過、有經一定程序，也有請會計師事務所鑑價。

陳佳文進一步分析，LHFG金融集團2021年全年賺了新台幣16億元，報表上會有虧損是因為董事會通過是在十月，剛好十月、十一月因壞帳增加備抵提列很多呈現虧損，但全年對中信的貢獻還是有4.3億元左右，今年前七月則賺了新台幣14億元，年增率達72％。

陳佳文指出，中信銀是台灣最賺錢的銀行，表現穩健，銀行前七月獲利已有241億元、年成長25％，其中海外獲利120億元，比去年成長43％，占銀行獲利40％以上，泰國是海外布局重要的一部份，獲利上對股東也有很大的助益。

陳佳文表示，泰國受惠於供應鏈移轉，許多台商遷移到泰國，而服務台商是中信銀的重要策略，也是重要的海外發展策略。就長遠來看，泰國的製造業很強，未來將受惠供應鏈的移轉，持續看好長期發展。

延伸閱讀

中信金股臨會股東憂台壽RBC 董座這樣說

陳佳文：今年拚輔導80家企業減碳

金控法說行情 中信金領漲金融股 觀察2變數

傳許舒博將代理中信金董座