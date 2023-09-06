中信金股臨會股東憂台壽RBC 董座這樣說

中信金6日在圓山大飯店召開視訊輔助股東臨時會，討論去年度特別股盈餘分派調整案。由於中信金代理董事長許舒博排定了國外既定公務行程，改由中信金獨董楊聲勇代主席，小股東擔憂子公司台灣人壽的資本適足率，中信金總經理陳佳文表示「對台壽有信心」，他指出，在發行次順位債券後，已經超過300％，位居壽險業前段班。

小股東提醒，台壽資本適足率一度低於300％，應該多加留意，陳佳文表示，金融業是百年企業，穩健成長很重要，為了充足台壽資本適足率，今年順利發行130億次順位債，發行後台壽資本適足率已來到314％高於300％，居壽險業前段班，可以放心。

至於新契約市占率下滑，陳佳文指出，是「策略性選擇」，保險業過去多數發行儲蓄險保單，像是去年台壽就發行很多的投資型保單，可是今年市況有變就發比較少。投資型保單就是保戶錢付進來，透過保險公司委外操作，對壽險公司資金留存幫助不大，所以有些公司資本適足率有問題就會往投資型保單發展，將數字衝大，但台壽在策略上較著重一般保障型保單、降低儲蓄保單，導致今年新契約保費有點落後同業，但這是比較穩健的發展。

楊聲勇致辭指出，今年上半年全球經濟復甦動能疲弱，各主要國家央行升息已近尾聲，但美歐國家經濟成長開始放緩、通膨開始緩解，金融市場受到的影響日益顯現，但國內金融業在諸多逆境中仍有不錯的表現，金管會在七月底公布今年上半年金融業獲利，銀行業獲利2,691億元、年增率達30％，證券期貨投信業獲利501.4億元、年增率51％，保險業由虧轉盈獲利556億元，金融三業的獲利都有顯著提升。

中信金控今年上半年獲利表現非常亮眼，累計前七月稅後純益達到364.26億元、年增率近18％，每股盈餘為1.87元。上半年股東權益報酬率（ROE）為16.17％，為金控同業排名第一，各項業務動能展現及整體營運表現十分良好，今年下半年中信金仍會持續強化集團各子公司間的協銷合作，深化海內外發展，提供客戶全方位服務。

中信金股臨會也通過去年度特別股盈餘分派調整案，乙種特別股將發放現金股息7億4,999萬2,500元（約3.3億股，按發行價格60元，股息年率3.75％計算）、丙種特別股現金股息3億1,998萬7,200元，按發行價格60元，股息年率3.2％計算。

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