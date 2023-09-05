金融業前七月賺逾5,000億元

金融業前七月稅前獲利「衝破」5,000億元，全年有望挑戰歷史次高。據金管會5日公布，在證券業獲利同比成長55％、銀行成長22％支撐下，金融三業（銀行、保險、證券）前七月稅前淨利達5,144.8億元，超過去年全年獲利，更擺脫上半年衰退局面，轉為正成長。

受惠台美利差擴大、股債市場回穩，銀行業投資淨收益大增，前七月銀行業稅前大賺3,218.3億元，續創同期新高，較去年同期增加589.5億元、幅度達22.4％，全年銀行業稅前獲利有望超過5,000億元，創新高紀錄。

股市上漲，亦推升證券、期貨、投信業獲利，前七月證券三業稅前獲利達631.5億元，年增225.3億元，增幅近55.5％。券商前七月賺492.9億元，同比成長67.7％，證期局分析，券商自營與承銷業務利益年增146.7億元，券商經紀手續費也增加5.23億元，自營商股利收入也增加104.1億元，轉投資利益增加32.6億元。

投信則因管理資產規模上升，經理費收入增加，前七月稅前賺95.7億元，同比成長近16％；期貨業自有資金與客戶保證金利息收入增加，前七月稅前賺近43億元，年增45％，證券三業獲利都呈二位數成長。

在新台幣貶值助攻下，壽險業7月獲利回穩，是金融業前七月獲利轉正關鍵。在匯兌利益、股利及股票資本利得支撐下，壽險前七月稅前賺1,231億元，但避險成本仍高，加上前四月股債市表現不佳，因此仍比去年同期少賺1,182億元、衰退49％。

產險業逐步走出防疫險陰霾，去年前七月稅前虧損550億元，全年大賠1,905億元，今年前七月稅前獲利64億元。

金融三業獲利歷史高點在2021年，當年雖爆發新冠肺炎，但因股債市大好，全年大賺9,356億元，去年則因美國暴力升息，造成股債崩跌，壽險獲利回吐、產險防疫險大賠，金融三業全年獲利僅剩4,798億元，同比幾近腰斬，今年前七月已賺超過去年整年，若獲利成長動能未大幅變化，預期今年金融業獲利有望挑戰歷史次高。

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