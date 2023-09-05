外資8月出逃1,850億 金管會喊免驚

金管會公布最新外資淨匯入匯出情況，8月外資淨匯出58.087億美元，以8月底匯率31.854元計算，約新台幣1,850億元，創下今年單月新高、也是近12年來第五大匯出量。證期局主秘尚光琪5日指出，今年前八月外資累計還是淨匯入138.3億美元，且對台股也是淨買超，加上台股基本面良好，投資人不用太擔心。

尚光琪指出，八月台股大盤下跌511點，主要有三原因，一是今年八月科技類股漲多修正，尤其是AI股，二、在總經方面，美聯準會在全球央行年會上釋出偏保守政策，三、大陸房地產危機等雜訊，導致外資八月賣超台股新台幣1,237.34億元，為今年單月新高。

儘管外資八月淨匯出58.09億美元，創下今年單月淨匯出最高且匯出金額是史上單月第五大，但尚光琪指出，今年前八月外資累計還是淨匯入138.3億美元，對台股也是淨買超，投資人不用太擔心。

證期局統計，近12年來，外資單月淨匯出最大量發生在2020年三月淨匯出103.96億美元，主要因為新冠肺炎疫情引發國際情勢不穩；而第二大發生在2011年八月則受到美國舉債上限未過，引發全球股災，外資淨匯出79.4億美元。

第三大則是在去年三月淨匯出68.90億美元，主要受到美國啟動升息、俄烏戰爭爆發等因素；第四大發生在2019年八月，美中貿易戰增溫、美債殖利率倒掛，外資淨匯出64.87億美元；第五大就是今年八月淨匯出58.09億美元。

不過尚光琪指出，股市投資要看基本面。目前台股基本面穩健，截至今年七月底，上市櫃公司累積營收21.32兆，比去年同期減少11.44％，雖然下滑，但上市公司獲利後的配息意願高，台股殖利率在全球名列前段班，七月底本益比16.8倍、現金殖利利率達3.53％（加計股票股利為3.62％）。

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