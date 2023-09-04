多重資產策略 卡位旺季商機

市場仍受不確定因素干擾，包括聯準會升息動向、經濟與通膨數據好壞依舊牽動投資情緒，及大陸經濟困局的外溢效應，風險性資產仍舊波動難免。投信法人表示，在機會與風險並存的環境下，建議以多重資產策略來因應，以平衡投資組合波動。

投信法人指出，多重資產策略除配置穩健與收益型資產增添投組防禦能力，經驗顯示第四季在各國幾大傳統節慶的加持下，向來是全球電子與消費旺季，相關類股表現可望同步受惠，適度納入配置，卡位旺季商機，有望提升投組成長潛力。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕分析，隨通膨降溫，市場普遍預期升息循環將漸入尾聲，經濟衰退風險也明顯降低，企業獲利仍具韌性，基本面有撐，股債後市表現仍不看淡。但在各項經濟數據與政策動向，也仍須持續觀察，同時地緣政治問題猶存，股債多元配置方式，可望帶來更好的投資組合波動管理效果，再搭配精選具成長潛力與收益優勢資產，優化投組收益成長效果。

成長題材方面，蔡詠裕說，第四季向來是全球電子與消費旺季，根據過去20年的統計，第四季MSCI全球指數平均漲幅近3.9％，MSCI全球非必須消費指數與全球資訊科技指數，分別有4.1％和4.5％的漲幅，表現更加優異。加上新科技與新消費題材商機龐大，新科技的AI、滲透率持續提升電動車等，成長性持續看好，新消費股如精品、娛樂、醫療保健等受惠需求強勁與漲價趨勢，投資前景值得期待，納入投資組合有助掌握市場大勢，強化投組成長動能。

中國信託投信認為，隨美國升息循環漸入尾聲，美債利率越來越高，卻出現股票風險資產的風險溢酬，低於投等債利率且接近公債水平，這樣的情況將促使市場因收益率導向，更傾向投資債券，資金湧入帶動債券價格上漲，使利率回歸低於風險資產水平，因此更應該把握目前的布局時機點。隨著市場波動加劇，近年來多重資產型基金成為各大投信爭相推出的投資產品。中國信託投信強調，由於景氣下行等不確定因素干擾，建議投資人更應拉高抗震部位。