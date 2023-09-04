看好Fed明年降息 長天期美債ETF吸金

聯準會明年降息成市場共識，近期美債ETF狂吸金，投信法人表示，近期美債殖利率彈升至4.2％以上高位，及看好降息後的資本利得空間，長天期美債市場交投火熱。

法人指出，長天期美債ETF中的國泰20年美債ETF，8月規模大增76億元，成為吸金王，受益人數也突破5萬達5.8萬，單月均成長逾2成，也是交易王，截至29日的20個交易日，達11天是美債ETF成交金額冠軍。觀察股價較前一日回檔1％以上時，包含8月2日、4日、11日、及17日，投資人是「越跌越買」，帶動四個交易日成交金額均突破10億元，8月4日更衝上25億元。

國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰認為，債券本就是以資產配置為出發點，適合長期投資的產品，趁著低點進場布局、降低持有成本，不僅在降息訊號釋出前能安穩領息，未來亦有資本利得空間可期待。統計聯準會末次升息時進場布局長天期美債，持有兩年累積報酬率最高達20％。

國泰20年美債ETF聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債，風險低、收益穩健，目前基金平均有效存續期間為17.02年，平均到期殖利率4.39％，加上進入降息循環後，資本利得空間可期。建議在聯準會啟動降息前，定期定額、分批布局，但投資債券ETF時要注意溢價情況，若過高溢價時進場，不僅承擔買貴風險，還可能賠掉大半債息。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵強調，長天期美債因收益水準具吸引力，加上美國公債同時是全球規模最大、流動性最佳的債種，市場需求量大，且坐擁高信評，被市場視為最安全的投資工具，隨著升息循環將步入尾聲，未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將有利債券價格走升，而存續期間長、利率敏感程度較高的長天期債受惠程度大，資本利得空間將較短天期美債更加可期。