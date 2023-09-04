高息ETF衝配息釀亂象?金管會將4面向管理

高股息ETF為衝配息引發收益平準金亂象，加上許多高股息ETF重壓AI股，是否已造成台股的結構失衡？金管會主委黃天牧4日指出，今年的國際證券監理官協會，已發布「健全ETF準則」，該準則分成「產品結構、資訊揭露、波動性的控制、流動性管理」等四大面向、11項規範，將成為金管會在監理ETF重要的參考依據，證期局會逐步檢視、增加ETF監理上不足的規範。

黃天牧4日在公司治理論壇致辭後接受媒體訪問。黃天牧表示，國人喜歡投資ETF、又喜歡配息，因此高股息ETF愈來愈多人投資，但配息若來自本金要讓投資人知道，且若有投資人有顧慮，證期局當然要主動處理。

黃天牧表示，今年的國際證監會組織（IOSCO）已發布ETF健全準則，該準則分成產品結構、資訊揭露、波動性的控制、流動性的管理等四大面向，約有十幾項措施，證期局也會參考該準則，逐步去檢視國內的ETF相關監理規範是否足夠。

證期局副局長高晶萍補充，對於ETF的收益平準金配息強化管理，現在已從如何分配、啟動方式、時機、配發比率等各面向，由交易所與投信投顧公會進行全盤研議。

至於AI股今年暴衝，是不是會影響台股結構失衡。黃天牧表示，他不會用「結構失衡」來形容，今年主要是有AI領域前輩來台（輝達執行長黃仁勳和超微半導體董事長蘇姿丰）還有ChatGPT問世引發大家對AI股的興趣，但股票是「有循環性」（cycle）的，最終還是會回到基本面，如同遛狗理論，股票漲跌互見，最後會回歸基本面。

延伸閱讀

00919、00713…9月5檔高息ETF配息PK

分析｜台股ETF走鐘 應拉回正途

ETF平準金亂象 金管會出手嚴管