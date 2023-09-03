合庫人壽 為照顧者生活加點甜

合庫人壽不斷提供照顧家庭的創新服務打造服務生態圈，為照顧者的生活加點甜，特別推出系列烘焙活動，於台中邀請家庭照顧者手作「永保平安司康」，台中市副市長王育敏也特別到場為大家的生活加一點甜。

合庫人壽保戶何奶奶因為跌倒行動不便，申請合庫人壽提供的「彈性喘息」服務，讓家人暫時喘口氣。合庫人壽總經理藍年紳表示，跌倒對中老年人來說造成的影響不容小覷，所以每個人都要維護好健康行動力，更要及早規劃保障型保險，才能從容面對突如其來的意外事件。

王育敏、藍年紳及家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧與照顧者們一同手作司康，王育敏同時也鼓勵透過「永保平安司康」三步驟的「攪拌、搓揉、塑型」，打破負面思考釋放壓力、想像未來，並思考面對照顧壓力以及改變的可能性。

藍年紳指出，國人平均餘命81歲，但是平均臥床時間則長達八年，如果65歲退休，到73歲是健康生活，73歲到81歲長達八年需要照顧，所以合庫人壽特別推出「彈性喘息服務」，提供照顧替手，幫助保戶解決臨時需要人力的問題；以及「實務指導員」協助家人或移工了解如何正確的照顧。

連續13年獲得金管會肯定提高國人保險保障的合庫人壽，除了守護照顧者，今年也透過支持在地小農打造照顧生態圈，與嘉義咖啡小農合作推廣喘息咖啡，採購鳳梨、釋迦、芒果等與家庭照顧者分享，支持地方農業也為照顧者生活加點甜。藍年紳表示，未來也將持續打造溫暖多元的服務生態圈，成為最溫暖的保險夥伴。