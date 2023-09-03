網購H1刷卡金額 連年創新高

網購、行動支付真的太好買，根據聯合信用卡處理中心最新統計，今年上半年全台透過網路購物（EC）刷卡消費的筆數突破4億筆，金額也超過4,000億元，連年「刷」出新高。公股銀也指出，今年前七月信用卡簽帳金額已占總信用卡簽帳金額約3成。

聯卡中心統計，疫情前的2019年，前六月全台EC消費共8,151萬筆，金額共1,642億元，在疫情期間，兩數字每年都創下新高，今年前六月高達4億2,682萬筆，已經超過信用卡總簽帳筆數的5成；EC消費金額則有4,208億元，占信用卡總簽帳金額3成。

公股銀行信用卡的EC消費成績驚人，兆豐銀統計，今年前七月EC消費簽帳金額年增約2成，占總簽帳金額7成。兆豐銀表示，卡友大多透過網路通路進行旅遊類消費，7月正值暑假旅遊旺季，單月EC消費同樣占總簽帳金額7成。

合庫銀7月信用卡簽帳金額約36.42億元，前七月信用卡簽帳金額約301.86億元，在網路交易簽帳金額方面，7月單月約12億元；今年前七月約107億元，皆占總簽帳金額約3成。合庫銀指出，最大宗的網路消費種類為稅費類交易；土銀今年前七月累計網路通路簽帳金額年增約4％，占總簽帳金額29％，最大宗類別為旅宿類消費。

民營銀行靠著龐大客戶數，同樣創造高成長。玉山銀行說明，網路通路簽帳金額年增2成以上，且觀察到網路消費趨勢有從外送平台、電商平台有移轉至線上旅遊、機票、行動支付等（含國際Pay、電子支付、通路錢包）的現象，顯現網路通路不再侷限於傳統認知數位通路，實體通路消費有數位化趨勢。

純網銀方面，將來銀行旗下將將卡今年網路通路刷卡表現穩定成長，單筆簽帳金額較去年增加12％，整體網路交易筆數成長約2成以上，簽帳金額成長約4成，網路購物儼然已成為現在民眾的日常消費之一。