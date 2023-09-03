兆豐金H1獲利超亮眼 6日舉行第二季法說會

兆豐金控上半年自結損益皆「高飛」，累計前六月稅後純益為187.67億元，較去年同期的79.56億元年增高達135.91％，稅後每股盈餘（EPS）1.35元，金融同業也都對兆豐金佳績豎起大拇指。兆豐金即將在6日舉行第二季法說會，對下半年的獲利預期與對市場的展望，值得關注。

兆豐金受惠於台美利差，在SWAP操作上大進補，於第一季稅後純益就突破百億元、超過去年全年的一半，法人看好在少了防疫險拖累下，今年將挑戰9年來的獲利高峰。這次是兆豐金、銀董事長雷仲達上任後，兆豐金的首次法說會，也是兆豐金總經理蕭玉美接任後，首次主持的法說會，有優異業績和管理層新氣象，兆豐金對下半年度的業務推展方向，及對市場的展望，都是外界關心的重點。

雷仲達在8月中曾表示，下半年獲利方向其中一重點是高階財管，他認為，兆豐的優勢是相較於其他公股銀，商品較多，不過民營銀行商品更多元，期許接下來按部就班往「多元化商品」方向持續努力。

另外，雷仲達也要解決兆豐產險防疫險虧損的問題。他說，方向是計算明年RBC要200％達標的情況下，需要增資多少，由於財政部也有預算分配與股權稀釋的考量，因此增資金額要算得很精準，達到可達標、但不要超越太多的平衡。

兆豐金上半年主要獲利貢獻為銀行，上半年累計稅後純益185.05億元，EPS 2.17元。證券上半年累計稅後純益10.88億元。票券上半年累計稅後純益9.81億元。不過，產險部分由於受到防疫保單的國際再保公司攤賠進度影響，兆豐產險於第一季法說會曾說明，將滾動調整增提理賠準備金，且不排除逐月增加，可能將影響獲利與淨值，產險上半年累計稅後純益-17.4億元。