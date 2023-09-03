9月投資策略 AI股＋海外債＋利變保單

大型財管銀行9月投資策略出爐。三家財管銀行建議，美元商品仍為投資大宗，股票看好搭上AI浪潮的美科技股、能源股，債券可以海外債與債券型基金為主；保單則預估利變型保單重回主流，也有部分銀行轉向推動分紅保單。

中信銀行表示，財管投資人近期持續青睞「金流型」商品，主要是全球多數央行升息，使金流商品的配息條件大幅改善，其中又以美元產品為大宗。在金流型的商品中，可主要以美元、歐元、澳幣的投資級債、貨幣型基金等，並可搭配獲利能力穩定的韌性成長股；國泰世華銀也表示，財管投資人近期積極趁美貨幣政策未轉向前，鎖利買盤，同步推動海外債券買氣。

台新銀指出，美聯準會升息循環步入尾聲，預期2024年上半年可能降息，在通膨趨勢下行已有共識之下，預期債券殖利率震盪後將逐季走降，建議投資人可趁低檔布局投資級海外債券或債券型基金，以鎖定高利率和未來資本利得潛力。

股票部分，台新銀表示，可以美股為資產配置首選，建議投資人可留意搭上AI浪潮的科技、受惠於日圓貶值的日本，及年終消費旺季題材的消費股等機會市場，透過股票型基金掌握機會同時分散風險。中信銀也認為，股市除留意評價面修正外，AI議題仍為長期趨勢，可透過定期定額、分批布局方式參與軟硬體、雲端運算、資訊安全等題材，另可關注具股利成長特性的能源股，掌握輪動機會。

國泰世華銀指出，平衡型基金仍是當前財管投資人的投資主軸之一，保守型的投資人可趁利率高位期間分批佈局海外債券，穩健型投資人續往具護城河優勢龍頭大型股，積極型投資人可選擇變現能力概念的科技AI股外，也可波段操作供需緊俏題材的能源類股。

銀行財管銷售保單今年多衰退，但銀行預估到年底利變型保單與分紅保單會是銷售主力。中信銀表示，進入升息循環末段，利變保單將會回到銷售主流。

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