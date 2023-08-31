保誠人壽MeWe幸福智造所活動 照顧三明治族

保誠人壽今年推出全新品牌活動「保誠MeWe 一起好幸福」，提倡三明治族「先照顧好自己（Me） 才能照顧好家人（We）」，特別在9月1日至4日期間連續4天，於華山1914文化產業園區西一館舉行旗艦品牌活動「保誠MeWe 幸福智造所」，邀請三明治族透過沉浸式體驗、主題工作坊及一系列互動闖關活動，和家人一起歡度幸福時光。

壽險公會理事長陳慧遊表示，這次保誠人壽特別舉行「保誠MeWe 幸福智造所」，讓廣大民眾可以一起參與；壽險公會一直在宣導保險保障的本質，很高興保誠人壽和我們一起攜手，以創新的活動推廣保險保障的精神。

保誠人壽總經理王慰慈表示，近年很多民眾追求「Me Time」，讓自己可以在日常生活中放鬆充電，與我們提倡三明治族也要照顧好自己的品牌主張不謀而合。我們今年特別舉辦實體活動，邀請民眾拋開日常生活的煩惱及壓力，享受自己的「Me Time」，也可以和家人一起創造快樂的「We Time」。

「保誠MeWe 幸福智造所」透過沉浸式體驗、主題工作坊及互動闖關等一系列活動，打造讓三明治族可以一家同樂的放鬆場所。同時以趣味的方式，讓三明治族了解如何為自己在健康與保障、子女教育、資產規劃傳承及樂活退休，亦即「H.E.A.R.」四大面向的需求，輕鬆打造每個三明治族與家人專屬的幸福方程式。

展場也特別規劃「CHA-CHING兒童理財桌遊」，把保誠人壽理財教育計畫由校園移師至華山，寓教於學。此外，保誠人壽也安排了多位專業講師，透過講座讓三明治族了解照顧身體及心靈健康的秘訣，讓參與民眾不但能放鬆身心，也可以獲得實用資訊。

作為家扶基金會長期合作夥伴，保誠人壽特別舉辦「幸福里程公益挑戰」，邀請民眾參與騎乘腳踏車累積里程，活動期間累積的里程數轉換為公益經費，挹注保誠人壽與家扶基金會長期合作的「星願娃計畫」，提供需要的兒童與家庭更好的協助，持續推動兒童保護。