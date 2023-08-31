越企明年獲利 拚增2成以上

越南胡志明指數第三季以來，在主要亞股中相對亮眼，因受惠政策力挺，及新證券交易系統（KRX）將投入運行，房地產和證券股受激勵領漲，加上經濟逐步回升，帶動企業基本面轉暖。據當地券商分析，明年企業獲利可望有20％以上成長，加上對景氣復甦預期，將推升股市後續表現可期。

日盛越南機會基金研究團隊表示，7月越南出口下滑已見明顯收斂，預期第四季出口將落底回升，推動GDP成長率明年將推高至6.5％，第二季整體上市公司盈利落底訊號浮現，預期明年企業獲利可望在經濟成長動能拉升下，達到近20％以上的成長。今年越南指數飆升，主要是由於銀行存款利率持續下降，使得投資人將定存資金轉投入股市。較低的利率有助於改善房地產市場的情緒和交易活動，調降利率為推動股市上行的重要因素。

根據歷史經驗，在越南央行首次降息後，初期雖然股市可能小幅震盪，但隨後往往走出波行情，包括2008、2012、2019年，降息後股市平均漲幅超過50％。現階段在政府結合貨幣和財政政策刺激經濟，全力衝刺6.5％的GDP增長目標，有利提振市場情緒。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南券商SSI與VND提高融資額度，以利把握利率下調、股市多頭氣焰步伐，今年累積漲幅已接近50％，更為大盤指數之4至5倍。另VNDirect證券最近更新了對證券業的未來展望，並指出，目前股市投資比率仍然較低，僅占越南整體人口7％左右，加上越南可支配所得成長快速及政府大力支持金融業發展等，都顯示未來越南證券業發展潛力無窮。

此外，PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億認為，東協國家經濟基本面整體表現不俗，各國對於基礎建設持續發展的剛性需求不墜，對經濟與股市表現有所支持，且隨著疫後旅遊持續熱絡，也有助於東協市場的觀光相關產業。從評價面來看，目前亞股相對於美股評價區間仍非常具吸引力，今年國際資金回補東協的金額偏低，一旦外資開始積極回補東協市場，料將推升東協各國股價表現。