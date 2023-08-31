投信基金定期定額 Q2起逐月增溫

據投信投顧公會統計，投信基金定期定額表現，不論是每個月的扣款金額、還是扣款人數，從第二季起都逐月增溫，其中7月扣款金額達38.3億元、扣款人數為50.57萬人。

7月台股主動式基金整體定期定額人數亦逐月攀升至27.04萬，且回溫至去年10月來新高；扣款金額則是回升至今年4月來新高、達21.61億元，亦為今年來再次單月突破20億元。AI旋風所帶來大趨勢，讓投資人看好台股長線發展，7月底台股主動式基金整體定期定額累積超過130億元，明顯逐漸成為穩定台股盤勢波動中的重要支撐因子。

就7月各類主動式基金淨申購表現來看，買氣則是分別聚焦在跨國投資股票基金，還有訴求多重資產或平衡策略的跨國基金與台股基金，人氣也有增溫跡象。安聯投信表示，7月市場面臨部分市場或主題漲多拉回、升息有望步入尾聲、通膨持續降溫，在具長線利基如AI人工智慧等趨勢拉動，以及資金輪動下，相關市場仍相對受資金所青睞。

安聯投信指出，因為聯準會釋出的最新會議紀要指出美國聯準會7月會議紀要指出，大多數官員都認為通膨有持續升高風險，可能需要進一步緊縮貨幣政策，聯準會再顯現鷹派立場，市場波動也隨之再起，美債殖利率走高更顯市場擔憂情緒。鑑於聯準會保持升息大門敞開的彈性態度，以及考量景氣降溫和許多領域的分歧表現，策略上建議採取主動式多重資產或平衡策略，從容應對多變市場。

統一投信強調，今年來風靡全球的生成式AI，隨著應用逐漸落地、政府及企業競相投資，儼然已形成科技產業的「新iPhone時刻」。AI為應用服務、廣告及遊戲等各領域帶來的革命性改變，將使AI成為未來科技股投資的核心。

摩根史丹利預估生成式AI市場規模將以年均複合成長率37％的速度快速膨脹，從今年的0.21兆暴增至2030年的1.85兆美元，也將有利國內科技產業成長，對台股形成強力支撐。