印度、印尼、澳洲股市有潛力

國際資金今年明顯回流亞股，法人表示，今年亞股上漲主要是由本益比提升所帶動，若在本益比不變的情形下，外資券商預估，亞洲企業獲利明年年增率預期為17％，將是帶動新興亞洲股市續漲的主要驅動力。

柏瑞投信指出，受到美國升息影響，去年外資大幅撤出新興亞洲股市，淨賣超金額（不含陸股）達600億美元，但今年以來資金已出現回流跡象。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億認為，今年亞股企業整體獲利狀況有機會隨上半年半導體庫存消化結束後，下半年消費性電子需求回溫，年增率有機會轉為正增長態勢，目前市場預估亞股EPS年增率呈現前低後高，自第三季起由負翻正，進入第四季可望繳出30％的成長。亞洲經濟展望相對具有優勢，且具有相對合理的評價面與正向的企業獲利，另外從過往聯準會停止升息後，對亞股多為正向反應，加上亞太企業明年有望繳出企業獲利大幅成長的一年，看好AI等科技股相關供應鏈的高度成長性。

凱基台商天下基金經理人吳志文分析，今年來市場高度聚焦的AI趨勢，亞洲市場中以台韓連動性最高，近期台韓AI伺服器供應鏈個股波動較大，獲利了結動作相對明顯如果拉長時間來看，2025年高階AI伺服器供應鏈獲利增長確定性高，預料資金仍會回流。建議，接下來可以觀察台灣AI伺服器供應鏈9月營收是否明顯增長，因此，相對看好台韓股市，且建議選股不選市。

先機亞太股票入息基金產品經理廖伯修強調，亞太地區如印度及印尼的經濟成長不僅是全球增長最快、最具活力的新興市場，受惠於穩健的經濟增長、利多政策、多元化的企業機會以及當地貨幣的吸引價值，此外，可以留意澳洲的投資潛力，雖然澳洲是一個成熟市場，然通常卻被全球投資者忽視其價值。