陸3政策組合拳 振A股信心

大陸實施證券交易印花稅減半課徵，是史上第七次調降交易印花稅，且證監會推出三大政策組合拳，政策支援市場力度大，反映政策層活躍資本市場的明確態度，釋放出清晰的信號，為在市場底部區域提振市場信心，為A股市場情緒建立基礎，有利擇機布局。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，依照當地券商估算，按照去年A股全年成交額約人民幣224兆元，這次印花稅調降有望帶來超千億元的交易費用減免，對改善全年A股市場資金面有較為積極的影響。當前正處政策落地期，預計經濟增速將逐月環比改善；8月以來北向資金流出已接近五年來極端情形，同時ETF月淨申購創六年新高，當前A股市場底部信號更加明顯。

從A股歷史上六次調降印花稅後的市場表現來看，調降後1個月上證指數平均上漲2.9％，其中2008年4月印花稅稅率下調後，上證指數五個交易日累計反彈約5％，2008年9月印花稅改為單邊徵收並結合一系列支持政策，上證指數五個交易日上漲超過10％。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，7月24日中央政治局會議對資本市場做出重要表態，8月18日證監會確定活躍資本市場、提振投資者信心的一攬子政策措施，並明確加強跨部委協同，制度安排立足長遠，對促進上市公司高品質發展、改善投資者中長期回報預期、完善資本市場基礎制度等均具有積極意義。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎認為，大陸經濟復甦進度低於預期，在7月中央政治局會議後，政府陸續推出穩增長相關政策，下半年廣義財政支出有望明顯恢復，房地產調控政策將進一步優化，預期經濟環比最弱的時候正在過去。

游欣穎強調，預期下半年大陸政策主軸將圍繞擴內需、提振信心和防範風險進一步發力，內需將有望改善，帶動企業盈利見底回升，基本面好轉也將緩解市場對於A股的悲觀預期。

除此之外，考慮目前A股市場估值仍處於歷史偏低水平，且政策仍有加碼空間，市場增量資金有望重新流入權益市場，帶動整體估值修復，建議趁勢布局。