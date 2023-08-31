資金進駐 亞股基金先蹲後跳

新興亞洲今年經濟雖受全球景氣走緩等影響，但法人認為，科技類股漲幅已高，市場積極尋找新標的，今年第二季以來，國際資金持續進駐亞太股票型及新興亞洲基金，同時，亞股最大經濟體的大陸GDP「保五」有望，對亞股下半年的走勢將有激勵作用。

先機亞太股票入息基金產品經理廖伯修表示，截至8月28日為止，新興亞洲指數今年以來上漲僅1.3％，陸股下跌3.07％，雖然亞股今年表現不佳，但象徵上漲動能的國際資金自第二季以來卻大幅加碼亞股。根據EPFR Global統計，截至8月23日為止，國際資金已經連續12周淨流入亞太股票基金，累計今年來淨流入金額127億美元，新興亞洲股票基金同樣連續多周淨流入，累計今年金額則是685億美元。

廖伯修分析，陸股因疫情後的景氣復甦，未達到投資者的預期，但主要是服務業驅動的復甦，製造業則落後，最新的採購經理人指數（PMI）顯示製造業正在收縮，消費者物價指數（CPI）幾乎要陷入通縮，生產者價格指數（PPI）已陷明確通縮區域，雖然這對於那些尋求全球通縮的人來說可能是個好消息，但顯示景氣復甦不如年初的預期。

大陸政府在貨幣政策方面提供額外支持，並繼續針對房地產進行紓困，將會有更多的政策刺激措施，以及更多對房地產領域和整體經濟的支持。在大陸經濟增長的信心程度方面5％的增長目標是可達成的，這也將對包括大陸在內的亞股有正面激勵作用。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾強調，相較新興市場大型企業受成熟市場等全球需求變動影響較深，新興市場小型股更受到當地經濟環境影響，包含國內需求、人口結構、當地政府政策變動等，產業配置則集中在科技、消費性耐久財、輕工業、醫療保健等類股，營收來源更加側重於新興市場當地的內部需求。成功的小型股可運用其當地優勢拓展國際市場，逐步擴張成長為中大型股，其中潛在龐大資本增值空間值得投資人以長線角度布局。