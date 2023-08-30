中信銀勇奪8大獎 躍金融業領航者

中信銀行以客戶體驗為核心，優化數位服務再獲肯定。國際知名財經媒體亞洲銀行家（The Asian Banker）30日舉辦頒獎典禮，中信銀17度榮獲「台灣最佳個人金融銀行」大獎，並一舉囊括「亞太最佳信用風險管理」、「亞太最佳區塊鏈創新應用服務」、「亞太最佳貿易融資數位平台」等共八項殊榮，獲獎數居台灣金融業之冠。

中信銀行個人金融執行長暨執行副總經理楊淑惠表示，中信銀深耕台灣超過50年，以客戶需求為核心提供全方位的金融產品與服務，並推出多項智能理財工具，兼顧風險與報酬，滿足各世代客戶的理財需求，未來也將持續利用科技不斷創新，提供更便捷的金融服務，致力守護客戶資產，成為客戶心目中最值得信賴的金融夥伴。

主辦單位指出，中信銀行因卓越的數位轉型成效脫穎而出，如結合數位科技與智能決策引擎的「中信腦」，能精準識別客戶需求與行為偏好，提供客製化金融商品與服務，不僅掌握不同世代的需求、守護客戶資產，亦成功帶動支付、個人信貸、信用卡、財富管理等關鍵業務績效表現，各項指標均位居台灣金融業領導地位。

中信銀行推出「智動GO」、「嵐山豬豬」、「智主投」等多元數位理財工具，以及有效整合理專諮詢與數位交易服務「理財一點通」、「遠距視訊」及「文件互傳」等功能，打造一站式線上投保服務，更率先業界推出Apple「iPhone卡緊收」收款服務，創新優化商家收款流程，客戶亦可便捷付款，因而囊括「台灣最佳財富管理銀行」、「台灣最佳零售支付應用」雙項肯定。

中信銀勇奪三項亞太區大獎肯定，包括導入數據力與科技力打造之「新世代數位風管流程」，搭配輔助之數位機器人「數位虛擬徵信員」與「數位鑑價助理」等，實現後疫情時代彈性且順暢之數位風管流程，獲頒「亞太最佳信用風險管理」肯定。並利用人工智慧（AI）自然語言處理技術於貿易融資業務，獲「亞太最佳貿易融資數位平台」大獎肯定。