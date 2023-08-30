ETF平準金亂象 金管會出手嚴管

高股息ETF頻頻動用平準金穩住配息率，逼得金管會出手管理了。金管會指出，收益平準金機制原是避免ETF因特殊原因，如大額申購稀釋配息時的通融機制，但近來不少投資人申訴，部分ETF以平準金配息的比例過高、且啟動時點不明確，已要求投信投顧公會研議訂定通則規範。

據了解，9月以後新送件、追募及已核准將開募的ETF，若有收益平準金機制者，都要揭露其平準金政策，否則就會面臨「卡關」，甚至無法開募。依投信投顧公會公布，至少還有六到七檔排隊申請核准的ETF要照新規，若要發行有收益平準金機制的ETF，必須明訂平準金政策，包括動用時點、動用上限比例，都要在基金公開說明書中揭露。

證交所亦表示，目前各家投信對平準金的揭露確實沒有一致的原則，已經請投信投顧公會了解各家投信揭露情況，研議出一致性的揭露原則，若有涉及需證交所修改相關法規或設置公開揭露平台，證交所亦會全力的配合。

國人瘋ETF，尤其是高股息ETF，今年至8月10日止，高股息ETF基金規模大增超過2,000億元，整體規模已逾5,500億元，且占台股ETF基金規模的一半以上。因投資人瘋搶，投信業者不斷進化配息機制，從年配、季配、到月月配。

過去沒有收益平準金機制時，許多ETF容易因配息前一大票人湧進、規模爆增，導致配息縮水或配息不穩定，後來加上平準金機制後，配息雖穩定，但卻遭投資人懷疑領到的配息有90％來自平準金及新投資人的本金，擔心是一場「龐氏騙局」。

金管會表示，至6月9日，國內已有23檔具平準金的ETF，為了預防投信頻繁動用平準金維持配息率及賣相，因此將要求投信訂出各檔ETF的平準金政策，且要對投資人充分揭露。

ETF配息來源包括股息、資本利得、本金及其他，其中股息是較可預測的，資本利得即要看市況，本金則是不得已的情況下才動用作為配息來源，境內投信有本金不得配息逾淨值2成的限制，為穩住月月配息率，許多ETF動用平準金的比重過大，引發投資人批評是作帳過頭，有誘導新資金加入，繼續作為配息來源的龐氏詐騙嫌疑，逼得金管會出手管控。

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