開發金上半年EPS 0.61元 對陸曝險1,320億

開發金(2883)今舉行法說會，今年上半年稅後淨利新臺幣101.01億元，每股盈餘0.61元，總資產為3.68兆元。ROE為9%，ROA為0.6%。開發金總經理龐德明表示，開發金對大陸的曝險金額為1,320億元。

開發金旗下中國人壽今年上半年稅後淨利為新臺幣49.3億元。公司專注於高價值商品及提升分期繳商品之市佔率；新契約價值利潤率從去年同期的27.1%上升至34.3%。在市場波動下以穩健的投資組合管理維持投資收益；避險前經常性收益率3.66%，較去年同期增加19個基本點。

凱基銀上半年稅後淨利為新台幣30.1億元，股東權益報酬率9.5%。中小企業放款及個人信貸年成長達25%及21%；個金業務資產管理規模(AUM)年成長13%達新臺幣3,530億。

蘇銀凱基消費金融公司於上半年獲利2.02億人民幣，年成長291%。董事會已通過將參與增資，持股比例將從36.2%上升至37.63%。

中華開發資本上半年淨利為新臺幣16億元，年化股東權益報酬率11.2%，2023年上半年整體投資報酬率8.4%，相對市場表現穩健。中華開發資本與東吳人壽保險股份有限公司簽訂非拘束性MOU，共同成立保險資產管理公司。

凱基證上半年稅後淨利為新臺幣37億元，較去年同期成長73%，海外獲利貢獻較同期成長650%；股東權益報酬率13.6%，優於同業平均水準。股權及債券承銷市場第一，經紀市佔率11.0%，較去年之10.4%成長；客戶資產管理規模年成長18%，截至2023年6月底為新臺幣3,958億元。

（時報資訊 任珮云）

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