企業轉骨有成 日股後市可期

日本央行7月28日宣布調整殖利率曲線控制（YCC）政策，投信法人分析，過去經驗顯示，日本央行貨幣政策連續調整的機率偏低，這次調整後市場對政策轉向擔憂獲得舒緩，有助日股資金行情的延續。

日本股市是今年表現最好的市場之一，外資券商紛紛跟進看多日股，湧入熱錢大舉押注，加上東京證券交易所敦促企業，在股價低於每股帳面價值的情況下，要拿出提高資本回報率的計劃，日本企業已開始結構性轉骨，降低交叉持股陋習，開始利用龐大的現金解除交叉持股，交叉持股導致資產負債表臃腫和股本回報率下降，同時讓小型子公司的現有股東獲得回報。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，一直以來日本給世界的印象，就是日本研究、創新，以及優質的日本製造（Made in Japan）超高技術水準，帶領著日本履創高峰，日本製造業先見性實現企業轉型。

展望未來，張繼文認為，日股長期投資魅力值得期待，逢市場修正都是很好的長期買點，建議依己身風險承受度，投資組合納入具正向題材性利多的日股，布局主動型日股基金，或定期定額方式長期取得參與日本潛力個股的表現機會，迎接日股榮景。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，市場對日股未來潛在上漲空間仍充滿信心，主要因素來自當地經濟轉向正循環、企業財務結構重整及股票估值偏低，都有助買盤挹注，有利逢修正伺機進場布局。

瑞士百達資產管理日本精選策略資深投資經理Sam Perry強調，受惠於全球疫情後的通膨環境，日本始終維持寬鬆貨幣政策，讓民間消費和投資信心大幅改善；中美地緣政治促使產業供應鏈移轉，加上日本政府政策扶持，加速企業投資日本的需求；日本政府鼓勵廠商回流與就業市場改革，也增加看漲空間。