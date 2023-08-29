金管會防外資大逃殺 准抵押台股借外幣

避免外資一需要調頭寸，就拿台股當提款機，金管會29日宣布，提前一個月開放外資可拿台股作抵押調度外幣，證期局副局長高晶萍指出，相關系統已建置完成，外資每月要登錄系統申報、控管，目前有1,657家上市櫃公司股票可作外資的融資擔保品，佔上市櫃公司家數9成以上。金融機構部分，國內有30家銀行可作保銀。

外資今年大買台股，持有總市值已超過新台幣22兆元，金管會開放外資可用台灣上市櫃股票作海外投資活動的擔保品，外資海外需要資金或因應基金贖回時，就不必賣出台股，有助外資在台資金運用彈性及增持台股的意願，有助穩定台股。

外資今年青睞台股，據證期局統計至7月底，外資與陸資持有台股市值達22兆6,822億元，但過去外資只能交易台股，卻不能拿台股做為融資擔保品。高晶萍指出，此次開放措施是今年美僑商會提出的白皮書建議之一，今年3月時已修法，並取得央行同意，但因要修改相關系統，原訂9月底前上路，這次是提早一個月放行。

未來外資如要從事海外投資活動有資金需求，更重要是當金融市場波動、外資遭投資人大量贖回時，可用台灣上市櫃股票做擔保品獲取資金，不必再大賣台股部位，對穩定台股助益不小。目前符合條件可作外資融資擔保品的股票，上市部分有964檔、上櫃有693檔。

這次開放外資可用台股作擔保品，在境外借外幣作為投資的資金來源，首要前提是想借外幣、且有投資台股的外資，及接受台股作擔保品的境外券商或銀行，雙方都必須是台灣合格登記的境外外國機構投資人（FINI）。而可從事的「境外投資活動」包括，境外有價證券借貸、境外衍生性金融商品交易及外幣資金借貸等。

擔保品提供者、即外資每月要在交易所系統登錄擔保品提供者、擔保品收受者及擔保品管理者的名稱、國內有價證券擔保品的名稱、數量、市值及擔保品價值等，金管會認為此項開放應可減少外資以賣台股作為取得資金的來源，可促進金融市場流動性，強化證券市場穩定性等。

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