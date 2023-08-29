轉彎!大股東干政修法剩罰款 黃天牧曝心境

金管會今年4月時預告修法要對大股東不當干政祭出重罰，原本最重會限期處份家族持股，引發金融圈譁然，金管會主委黃天牧29日透露，考量執行難度與比例原則等因素，目前僅保留對大股東干政「罰款200萬至5000萬」的部份，其他全部取消，原因是「現在社會氛圍還不到時候」，但他引用唐朝布袋和尚插秧歌中的「退步原來是向前」來表達心境，只有罰款還是往前進的，也是表達金管會對大股東干政的立場。

金管會在今年4月時預告修法，對大股東干政祭出三大懲處。一、最高對大股東本人處5000萬罰鍰，二、限制股東表決權或派任董事，或解除、停職該股東法人董事，三、最重可命其限期處分持股，原本預計要在今年9月底送立法院審議，明年上路。然而，在法令預告期間、2次公聽會中都引發金融業、學者專家提出許多反對意見。

黃天牧指出，原本在金控法16條之一新增措施，但此次將各界有疑慮的像是，對法律概念的明確性、將來執行上的顧慮，違反比例原則執都不納入修正條文中，包括：限制其控制股份表決權的行使、限制該大股東名義直接或間接指派的代表人董事、或直接解除大股東所派任的董事職務或一定期間停職該董事、要求大股東及其家族限期出清全數的持股等都拿掉，只留下裁處罰款200萬至5000萬。

但若各項罰則皆取消還可達嚇阻效果嗎？黃天牧指出，大家都知道國內金融機構生態上有此問題，近年來針對個案金管會也已處理，表達態度與立場，當然希望不要入法大家就可以回復正常公司治理，但若短期內無法達到，在個案方面金管會將繼續督導，對處罰過的金控銀行，還是希望朝金管會期待的方向發展，另外，也希望在法律上表達主管機關的態度。

黃天牧認為，一項政策法案要水到渠成，有賴「社會的共識、業者的認同」，若現階段大家有不同意見，那可以採納，先從沒有爭議性的罰款來處理，銀行局從二、三年前就在研究大股東干政的國外制度，「金管會修法是有所本的」，有良善目的，國外也有相關法令，推動過程中，希望行政院、立法院審查時能獲支持，所以站在可行性、被接受的前提下，做一些調整，可以分階段。

黃天牧最後用唐朝布袋和尚的佛偈《莊稼歌》「手把青秧插滿田，低頭便見水中天。六根清淨方為稻，退步原來是向前。」來形容自己的心情。他說，雖然法律條文內容上，參考外界意見拿掉有爭議的部份，但相較現在條文，仍是新增了罰款的部份，「退步原來是向前」，還是往前走，只是沒有一步到位而已。

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