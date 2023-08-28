完善樂齡服務 信託公會赴德取經

信託公會配合金管會信託2.0計畫，建構友善高齡和失智社會安全網的願景，及推動信託業跨業合作的政策執行，信託公會理事長邱月琴8月率團赴德國，考察在地安老的現況及趨勢，她指出，這次除深入了解德國養老照護三大財源的建構，醫療照護機器人也成亮點，將可以提供信託業者滿足樂齡安養，與多元服務需求的跨業結盟合作發想。

邱月琴表示，為強化國內高齡社會安全網，信託公會於今年8月份疫情後首度舉辦理監事海外考察活動，前往歐盟國家中人口老化最嚴重的國家之一，有「歐洲老人院」之名的德國，參訪巴伐利亞紅十字會城堡養老住宅，服務對象包括高齡者及失智者的養老照護，提供包含日常生活住宿、醫療看護、膳食提供、社交活動和康復治療等服務。

邱月琴指出，德國的老年政策，由退休金體系三大支柱，包含法定退休金保險、企業退休金計劃及個人儲蓄支應之外，再由強制性的社會保險，如健康保險與照護保險等，從年輕時繳付累積，把個人風險分散給社會，並透過政府五類照護等級的分類，分別給予不同的安養照護安排及政府補貼，多元管道共同承擔，使多數人都有能力入住有品質的養老機構，讓樂齡安養不再是遙不可及的負擔與夢想。

信託公會秘書長呂蕙容說明，德國老年化快速發展的趨勢也對長期護理帶來莫大的挑戰，除政府補貼的財政壓力外，特別是護理人員的緊缺，導致機構有2成空床位沒有人力支持長者入住，也促使德國積極引進外籍勞力人口，以及發揮工業強項發展醫療照護機器人來輔助，期許能為吃緊的照護人力帶來緩解。

德國65歲以上的老年人數已經位居總人口第二，預估2050年前德國醫護缺工將達到67萬人。老年科技專家現在就研發出一款醫療居家機器人，力拚2030正式上線，減輕醫護負擔。慕尼黑科技大學機器人智慧機械實驗室所正在研發一項醫療照護機器人，用來輔助醫生看診，除了基本的問診，還能進行高階的醫學影像檢查，另外，陪伴型機器人、照護型機器人也已陸續問世。