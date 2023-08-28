嗶經濟爆發 H2電支戰開打

下半年支付業者大戰開打，「嗶經濟」競爭更加白熱化。全盈支付28日率先業界宣布，正式跨入金融場景，將進駐Android版本元大銀行App，同步規劃iOS版本，為全台首家嵌入銀行App的電支業者，化身為「最強配角」助攻銀行業者。

根據金管會統計，至6月底止，國內未歸戶電支帳戶使用者人數達2,485萬人，八大電子支付業者，包括街口、一卡通、全支付、悠遊卡、玉山銀行、全盈支付、愛金卡及歐付寶，會員數全數破百萬人。下半年支付業者競爭逐漸白熱化，各業者陸續推出「殺手應用」，近期各大支付平台動作頻頻，上周街口支付、全支付及玉山錢包三大平台，攜手日本最大支付公司PayPay合作，國人「嗶經濟」搶進日本。

全盈支付也宣布，正式跨入金融場景，進駐Android版本元大銀行App，同步規劃iOS版本，成為全台第一個嵌入銀行App的電支業者，並訂製「元大銀行獨家綁定」模組，提供單筆消費滿額回饋。

根據BCG全球金融科技報告，零售電子商務強勁擴張，嵌入式金融與電子支付市場後勢可期。全盈支付表示，此次賦能元大銀行App支付功能，並量身訂製「元大銀行帳戶獨家綁定」的專屬模組，元大銀用戶只要打開元大App，就能在全盈支付逾10萬支付點跨通路消費、累兌「全家」會員點數Fa點，讓元大App便利性與體驗再進化。

全盈支付總經理劉美玲說明，在嵌入式金融浪潮下，支付即服務（PaaS）已成趨勢，金融服務生活化更是企業會員經營、顧客旅程延伸重要關鍵。全盈支付致力以「場景金融應用」為核心，協助場景夥伴提供用戶差異化服務。

全盈支付與元大銀自去年開業初就展開合作，會員可綁定元大信用卡或元大銀行帳戶扣款，並包含電子支付帳戶儲值與提領等多項功能。此次運用嵌入式技術，並賦能元大銀行App支付功能，不僅免去自行開發支付功能的費用與時間成本，更能透過客製化模組強化其生態圈優勢，並可獲得全盈+PAY跨場景、跨通路支付便利性，將有效協助顧客體驗優化、提升用戶忠誠度。

元大銀行指出，看好電支市場前景可期，元大App服務升級勢在必行，特別與零售剛性場景出發的全盈+PAY展開合作，透過「嵌入式帳戶支付」技術，輔以雙方場域及行銷資源整合，提供用戶全新的嵌入式金融服務體驗。