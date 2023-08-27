市場波動再起 多重資產策略應戰

聯準會7月會議紀要再顯現鷹派立場，市場波動再起，鑑於聯準會保持升息大門敞開的彈性態度，及考量景氣降溫和許多領域的分歧表現，法人建議，採取主動式多重資產或平衡策略，有助從容應對多變市場。

根據理柏統計，以美元平衡混和型基金為例，今年來前十強，分別繳出13.72％到2.54％不等的表現，近一個月表現也相對抗跌，顯示在市場於波動中邁向復甦的過程中，多重資產策略有利應對市場快速變化。

安聯投信表示，建議採取主動式多重資產或平衡策略，主要是考量股票部分可著眼於未來性較佳，折價幅度較大的成長股，搭配可望受惠發債量增溫、且可望跟漲抗跌的可轉債，以及收益率具吸引力，違約風險低檔的非投資級債，可在成長股起風下，以分散策略，掌握成長的同時、也能降低漲勢過度集中的波動風險。

展望後市，安聯投信指出，面對鷹聲不散，時而釋出雜音干擾市場，隨著通膨降溫，貨幣政策正常化的終點也更加明朗，面對經濟放緩，進入下半年，市場環境將繼續有利風險資產的表現，而著眼結構成長將是掌握動能的關鍵，同時多重資產策略和跨產業的分散佈局，則有助參與輪動機會。

股市部分，市場對今、明兩年企業獲利預期轉趨穩定，未來有望看到轉佳的企業獲利與營收預期。歷史經驗顯示，在聯準會升息至高點後3～12個月，股市表現通常為正向。可轉債部分，相較過去幾年，現階段可轉債有望提供較好的收益率、較低的delta、價格也較為接近債底，這意味著下檔保護可望較佳；若股市向上，則仍有向上的參與力道。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，現今通膨風險已更趨平衡，而全球經濟成長走弱的情況也正在趨穩，雖然預期今年主要美歐央行仍將維持限制性的貨幣政策，不過對風險性資產的保守看法已有所改善，現階段仍相對偏好債優於股，各產業均衡布局，並多方爭取收益機會，保持彈性靈活的投資策略因應變動的市場環境。