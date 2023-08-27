升息尾聲 投等債行情醞釀中

近期受到美國經濟數據轉強、美債降評、美公債增發及聯準會會議紀錄偏鷹派等利空因素影響，美債殖利率走升，且一度超過去年高點。法人預估，殖利率突然走高，應只是短期消息面所致，引發投資人恐慌，中長期來看，聯準會升息應將來到最終章，投等債行情也正醞釀啟動當中。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，投資級公司債的機構投資人目前持有的投資級債部位仍遠低於長期中位數水準，手上仍持有高於正常水準的現金部位，投等債部位尚未建置完畢，意味著未來增持空間可期。除需求面持續看旺外，投資級公司債供給維持平穩。

根據J.P Morgan報告統計，過去十年，投資級公司債的年發行量都約在1.2兆美元；今年截至6月底，發行量約為6,920億美元，估計全年有機會達1.2兆美元的水準，將有利於技術面的表現。

黃韻潔指出，目前投資級債百元報價落在88.5，遠低於20年長期平均線的105，甚至位與2008年金融海嘯低點，報價持續被低估，在停止升息至降息後，投資等級債的上漲潛力更為驚人。建議投資人現在可逐步入手投資等級公司債基金，首選主動型基金，交由投資團隊靈活操作，有機會達攻守兼備的效益。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈認為，去年初美國升息至今，美債波動度與信用利差呈現高度同步走勢，當美債波動度攀升，信用利差大多呈現放寬，反之亦然。美債波動度又受到聯準會貨幣政策穩定性的影響，以目前情況來看，聯準會再大幅升息的可能性低，貨幣政策趨穩將緩解美債波動度，並同步使信用利差穩定。

黃相慈強調，今年整體固定收益基金累計流入2,187億美元，其中美國投資級債流入1,389億美元，隨著外部環境轉向，資金仍有回補的空間，且主要國家實質利率陸續回到正值，利率風險相較過去降低，加上債券收益率來到歷史高檔水位，投資吸引力大增，投資人不妨在分批進場投資等級債部位。