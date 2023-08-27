印股進入高檔整理 逢低加碼

外資持續回補之下，印度指數7月一度站上67,000點，近期走勢漲多拉回至65,000點之上，進入震盪區間。投信法人表示，從基本面各項經濟與產業狀況來看，印度仍處在一個穩定上升的軌道，但4月以來漲幅過多，預估下半年表現相對有限，但經濟黃金十年定調仍未改變，建議投資人伺機布局或逢低加碼買進，以掌握印度經濟商機。

ICICI保誠資產管理指出，印度長期結構性成長故事、相對有利的總體經濟展望，適合投資人長期持有，同時透過較高的資本支出、降低稅收及財政整頓，以支撐印度經濟成長。財政改革加上政府積極發展經濟下，印度正朝「大陸+1」的目標前進。印度企業第二季財報開出，維持前一季向上動能，優於市場預期的比例持續走高，尤其與經濟密切相關的產業表現更加亮眼。

瀚亞印度基金經理人林庭樟分析，印度內需動能在疫情過後強勁復甦，且外資持續進駐設廠，也將帶動公共事業及相關族群獲利展現出傲人的成長力道。

林庭樟表示，受到聖嬰影響，印度季風雨季偏少，將對下半年通膨造成影響，雖然衝擊層面逐年降低，投資人仍須留意市場信心與股價處高檔的影響，走勢將會有所波動，但黃金十年的故事正開啟序幕，投資人在走勢波動之際，可增加持有部位，迎接中長線行情。

群益大印度基金經理人林光佑認為，今年來印度股市表現亮眼，推升其表現有三大因素，一是印度通膨持續降溫，也使得印度央行維持利率不變；二是總體經濟依舊強韌，製造業與服務業PMI持續處在50以上的擴張水準；三是外資持續加碼，也同步吸引內資回流。

後續來看，林光佑強調，就主要大型經濟體而言，印度的經濟增速仍保持領先，景氣依舊強韌，廠商對於未來景氣看法也相當樂觀，加上企業獲利亦可望維持雙位數水準，且政府推動的印度製造政策也吸引外國直接投資，帶動相關產業發展，整體而言，在上述條件的支持下，對於印度股市投資前景仍持續看好。