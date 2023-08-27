官方給力 印度迎黃金十年

印度政府將推出親民貸款方案，讓都市貧民可以買到屬於自己的房屋，同時也會推出1,500億盧比（約新台幣575億元）工匠培訓計畫，近五年有1億3,500萬人脫貧，順利成為新中產階級，並且對中產階級施行減稅，邁入黃金十年的前景看好。投信法人強調，印度政策支持加上人口紅利，股市長期前景看俏。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，印度擁有大量人口紅利、政策支持、經濟動能強勁等基本面利基，加上印度市場與成熟股市相關性較低，後市續航力十足、凌厲走勢有基本面支撐。高盛預估，印度股市2023、2024年EPS成長率分別可達18％、17％

群益大印度暨群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度7月製造業PMI57.7，與前月幾乎持平，為連續第13個月維持在55以上的高水準，持續創下歷史最長紀錄。數據顯示，儘管全球景氣持續放緩，但印度經濟的火熱狀態依舊不受影響，強勁的經濟基本面有利股市維持多頭格局。

滙豐投信分析，印度經濟動力日益增強，採購經理指數等經濟指標均顯示印度復甦強勁，商品及服務稅的稅收亦反映消費市道大幅反彈，製造業在政府政策 及環球供應鏈分散推動下持續擴張。今明兩年當地經濟和企業盈利增長將在亞洲冠軍之列，預計今年GDP增長達5.8％，明年會加快至6.2％，並可望於十年內使經濟規模增長1倍。

ICICI保誠資產管理強調，歐美央行政策、地緣政治風險及外資流動等因素，都可能會左右印度股市走勢，其中銀行、汽車、基礎建設及資財等與經濟發展關聯性高的產業，均保持樂觀，生技醫療族群的估值也相對便宜，持續看好其後市表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟預期，印度內需動能在疫情過後強勁復甦，且外資持續進駐設廠，將帶動公共事業及相關族群獲利展現出傲人的成長力道。隨疫情復甦，全球經濟環境獲得改善，對帶來正面幫助，股市也持續受外資青睞，今年來外資流入居新興亞股前段班，加上企業獲利展望支撐股市評價，印度股市中長期向上格局可期。