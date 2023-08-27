鮑爾不鬆口降息 亞幣承壓

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周五在全球央行年會上發表演說，指出通膨仍高，未來可能再度升息，語帶保留稱9月不一定加息。匯銀主管表示，鮑爾發言沒有釋出明確訊號，仍然不把話說死，預料高利率將維持一陣子，後續「美元短強」不變，降息未鬆口前，主要亞幣將續承壓。

市場解讀，鮑爾演說內容略偏鷹派，且強調若有必要已準備好進一步升息，有意將利率保持在限制水準，直到有信心通膨明顯降至目標（2％）；但他也強調，經濟前景渾濁不明，Fed將謹慎做出貨幣決策，「將會等待看到更多的經濟指標後，再謹慎決定是要進一步升息、還是按兵不動」。

匯銀主管表示，就鮑爾談話來看，Fed維持高利率觀望長時間的基調，加上7月美國耐久財指數開低，市場擔憂長期資本支出慢慢縮手，顯示高利率影響出現，但Fed貨幣政策不會只看通膨，將以整體經濟數據考量，匯市暫時看不出明確方向，美元也還未到反轉時刻，即這波美元多頭還在進行「延長賽」，就等何時正式確認升息結束，甚至降息的時間點。

近期國際美元指數續揚，雖然鮑爾談話了無新意，但市場對升息預期仍有所上升，美元指數升抵兩個多月新高。匯銀主管說，技術上來看，市場預期美元指數有望挑戰104.5～104.7區間，若突破此價位，甚至走向106關卡，預期短線將震盪走強，主要亞幣也仍承壓。

根據央行統計，主要亞幣8月以來至25日對美元貶幅加大，新台幣下挫1.32％，但卻是最抗跌亞幣。而韓元狂洩3.82％最多，其次馬來幣慘摔3.18％，菲律賓披索也重貶2.97％，其他日圓大跌2.66％、泰銖貶值2.52％、人民幣下滑1.95％、新加坡幣走低1.91％、印尼盾挫1.42％。

匯銀主管強調，觀察亞幣變動，新台幣8月貶幅相對和緩，主要是7月貶多，韓元7月跌較少、8月就加大貶值，因此，整體來看，並沒有明顯的「競貶」趨勢，主要反映國際資金移動情形。（相關新聞見A2）