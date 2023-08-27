8月PMI將公布 有機會終結連5月緊縮

8月台灣採購經理人指數將於9月1日，由調研機構中華經濟研究院公布。由於7月台灣製造業採購經理人指數PMI 回跌2.2個百分點到46.1，遠低於預估，市場期待的復甦落空。隨著時序進入製造業生產旺季，PMI組成指標之一的生產數量可望回升，加上廠商公開表示庫存壓力有所緩解，8月台灣PMI有機會改變已連續5個月居於50以下的緊縮。

就總體經濟數據來看，中經院經濟展望中心分析，今年各季經濟成長走勢，呈現逐季攀升，年增率分別為-2.87％、0.48％、2.41％、6.11％。意即已至第三季中旬的8月，愈加接近成長大升的第四季。台灣經濟研究院長張建一亦指出，製造業相關數據的「絕對金額」（值），7月已出現增加，財經部會最新公布的出口、工業生產指數創記錄的「連X黑」，指的多是「成長率」部份，是以相較去年同期之數值。即便如此，張建一認為，「成長率在第四季有機會小幅度轉為正值」。

同為PMI組成指標之一的新增訂單數量，近三個月激烈震盪，5月34.3，6月52.7，7月48.1 。中經院PMI團隊在6月時解釋是「廠商收到『小筆急單』」，到了7月就「煙花散了」，重回緊縮態勢。8月此項指標能否表態，上揚至少回到50以上的擴張區，應會是8月台灣PMI的神隊友。

新增訂單來源主要是要從台灣的主要出口市場，包括美國、中國大陸和歐洲的終端需求來決定。7月台灣PMI難以提振的兩大因素之一，正是國際終端需求不見持續回溫，其中包含中國大陸的消費不振，需要加以關注。

7月台灣製造業採購經理人指數PMI組成中，新增訂單數量和生產數量雙雙回跌，成為8月PMI的觀察重點。資料來源／國發會

根據官方資料，7月份中國主要經濟數據中，社會消費品零售額年增率由6月的3.1％降至7月2.5％，其中商品零售、餐飲年增率分別成長1.0％、15.8％；全國(不含農戶)固定資產投資年增率由1-6月3.8％再降至1-7月3.4％，民間固定投資亦由-0.2％降至-0.5％。非製造業活動指數7月為51.5，較6月減少1.7個百分點，顯示從業人員、預期業務活動減少。而7月市場再度出現房市困境加劇等利空因素，民眾擔憂經濟復甦前景不明朗，以及後續政策力道不如預期。

至於美國、歐元區的8月商業活動維持擴張、但近乎接近7月水平的停滯，企業回報，在物價與利率水平維持高檔之際，需求持續疲弱，已為第三季經濟成長增添變數。相對之下，國內需求的民間消費，因後疫時期之解禁與報復性需求等湧現商機，中經院經濟展望中心指出，國內需求以消費為主力支撐，在股價指數走升、股市交易熱絡之財富效果、 證交稅、手續費增加挹注其他類消費，加上後疫時期之觀光旅遊休閒遊憩 活絡、勞動市場穩健改善，以及政策效果等帶動下，民間消費年增率5.56％、 貢獻2.49個百分點。



民間消費連月活力滿血，7月台灣非製造業採購經理人指數NMI 55.7， 連續9個月擴張，指數續揚1.1個百分點，商業活動指數已衝至60.6的歷史新高，八大產業NMI部份，金融保險業已連續2個月呈現擴張，回升最為強勢。此外，NMI八大產業的「未來展望指數」已連續 2 個月擴張，7月指數續揚 0.7 個百分點至 50.8，為 2022 年4月以來最快擴張速度。

掌握NMI的趨勢，需與上個月比較。在7月指數達 55.7的偏高位置，即使8月台灣NMI 沒有再走升，亦是反映消費持續熱絡。就八大產業來看，住宿餐飲飽賺暑假商機，8月應會維持在擴張，唯一可能出現單月衰退是金融保險業，台股大盤指數7月跌幅達3.87％，必影響證券業的當月商機等，營造不動業看未來六個月則出現大幅緊縮，估計8月就是維持。