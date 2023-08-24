凱基行動銀行APP 升級好評不斷

凱基銀行秉持「以客戶為中心」企業理念，為提供客戶安全、便利及貼心的數位金融服務，自去年底推出全新行動銀行APP後深獲客戶好評，上線後與去年同期相比，客戶平均每天登入次數成長近25％以上，數位通路佔全行整體交易更高達88％。

凱基銀行表示，這次針對客戶投資需求及繳費痛點優化功能及服務升級外，更同步提供跨行無卡提款服務，便利有感。為歡慶凱基行動銀行APP貼心服務再升級，客戶於活動期間內透過APP完成指定任務即可參加多樣好禮抽獎，享受數位便利又能搶好康。

為滿足民眾投資全球布局及多元化的需求，凱基銀行除了基金申購及換匯進行外幣投資，也可直接透過APP投資外國股票、ETF及隨時關注持有標的各項指標、庫存現值、績效表現等。值得一提的是，透過凱基銀行購買之保單資訊，也可在APP中查看總覽及細項，提供客戶更全面的理財服務。

凱基銀行說明，現代人生活忙碌，為協助客戶解決繳費的痛點，新版APP囊括了日常生活繳費包括水、電、瓦斯費之外，還提供路邊停車費、eTag儲值、汽機車燃料費、健保費及電信費用等超過10項以上的常用繳費服務，並整合成為單一頁面，方便客戶設定及操作使用。除此之外，在繳費功能中，客戶除了可選擇用本行存款帳戶或信用卡單次繳款，也可設定瓦斯費、水費、電費及中華電信費自動扣繳，並提供繳費提醒及查詢一年內繳費紀錄，方便客戶有效管理日常繳費支出。

近期凱基銀行也推出跨行無卡提款服務，客戶於行動銀行APP完成行動裝置綁定後，便能享受手機就是提款卡的便利服務，透過網銀及無卡提款密碼的雙重驗證安全機制，於限定時間內至鄰近的四大超商ATM，或其他支援跨行無卡提款的金融機構ATM輸入取款序號即可完成提款，如中信銀行全台超過7,000台ATM更提供QR CODE掃碼，客戶提款更便利。