一銀推安養信託 獲肯定

第一銀行推展安養信託業務屢獲肯定，在第一屆「高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師」頒獎及授證典禮的團體獎項中，獲「軍容壯盛獎」肯定。一銀表示，該行一向致力於推展安養信託，為普及信託觀念和向下扎根，不僅於各營業單位設立信託業務專員，並有267位行員取得高齡金融規劃師認證，近兩年也舉辦上百場信託講座，參與人數約3,000人。

一銀今年更獲第二期信託2.0評鑑最佳信託獎第二名，及安養信託獎第二名的佳績，連續兩年獲獎展現出一銀推展全方位信託不遺餘力，共同打造社會共融的金融環境。一銀說明，該行跨業結盟創新提供客戶非金融面的升級版安養服務，包括結盟計程車業者推出無障礙計程車媒合服務、建置無障礙網路銀行（友善金融服務網）、無障礙服務櫃台與即時「線上手語視訊翻譯服務」，滿足高齡者及身心障礙者於生活各種面向所需。

並與八福銀髮服務公司（即最多人使用的長照平台：愛長照）簽訂合作意向書，以「暖心長陪伴、照顧總動員」的方向，加入由「愛長照」發起的「星雲計畫」照顧者贊助聯盟，從今年開始提供服務，預計在一年內達成服務2,000個家庭的照顧者，提升家庭照顧者的管理能力，提供台灣的照顧者全方位的支持。

同時積極深化員工福利信託業務，將員工福利信託結合退休後「安養信託」，讓員工退休保障無斷點，完整提供企業員工退休保障，持續保障退休生活。一銀更創業界先例推出「珍愛美滿傳承信託」服務，透過創新金融服務型態，將安養照護、財富管理及資產傳承等三大需求於一份信託契約內，一次滿足需求。

響應政府政策推動信託2.0，一銀持續深耕及創新高齡金融與傳承信託服務，除年年獲得金管會信託2.0及安養信託績優機構肯定，也獲金管會選定公股唯一金融友善標竿示範銀行；一銀強調，未來將持續配合主管機關執行信託2.0第二階段推動計畫，加強宣導高齡（失智）者及身心障礙者金融服務相關觀念，協助辦理信託監察人的培訓課程及推動信託業跨業合作提升友善對待高齡（失智）客戶相關措施，發展各式各樣適合普羅大眾的信託服務。