抵禦波動 2債券聚光

美國經濟數據如生產者物價指數與零售銷售成長雙雙超乎預期，加上市場對聯準會（Fed）會議紀要做鷹派解讀，多數債券資產走跌、資金走向分歧。

法人表示，最新釋出的經濟數據來看，美國整體經濟體質仍穩健，未來衰退擔憂也減緩，建議可聚焦具較佳收益且評級相對較高的多元信用債，追求收益率同時平衡潛在未消退的景氣衰退疑慮，並降低來自單一券種的波動風險。

根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周包括投資級債、非投資級債與新興市場債資金皆呈淨流出狀態，債市整體資金動能較為疲弱。安聯投信指出，7月份全球製造業採購經理人指數與前值持平報48.7，其中已開發市場採購經理人指數由前值46.3走升至47.1，主要由美國所帶動；新興市場採購經理人指數由前值51.4降至50.2，其中中國再度回落至50以下，印度與印尼表現相對強勁、新興市場國家表現分歧。

展望2023下半年，全球製造業庫存的調整加上緊縮貨幣政策，使得全球製造業表現相對疲弱；不過疫情的舒緩使得服務業支撐就業市場與經濟表現，全球景氣軟著陸的機率也提高。

安聯投信海外投資首席許家豪認為，在經過一段時間的升息過後，主要國家的實質利率已陸續回到正值之上，認為後續升息空間有限、利率風險應會低於去年，加上債券收益率拉高後，投資吸引力增加，可將債券維持於較高水位。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華分析，雖然美國經濟正緩慢進入衰退，但下行力道溫和，美聯儲對銀行系統的支持將有助於銀行債的估值偏好上升。近期對銀行風險的疑慮降低，且從產業面來看，聯準會日前公布年度銀行壓力測試結果，所有23家美國銀行安然度過測試，凸顯美銀行體系仍具彈性，故由大型金融機構所發行之金融次順位債資產品質無虞。

從收益角度來看，金融次順位債指數殖利率接近7％，較一般投資級債5.26％來的更具優勢，高息特性有助抵禦市場波動，仍可望吸引訴求穩健收益配置的資金進駐，後市表現仍不看淡。