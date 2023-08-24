日股竄紅 中小型類有潛力

今年來日股屢創新高，漲勢主要由大型股帶動，投信法人認為，小型股成長具有潛力且充滿活力，對於偏好股價低估且期待較大成長潛力來說，可透過中小型公司成長策略，挖掘獲利機會。

景順日本股票團隊總監佐藤靖子表示，日本市場近期大漲，長期忽視日股的外國投資人大量買進，為快速建構日本部位，資金目前主要投入知名大型公司外，東京證券交易所（TSE）今年加速市場改革以提升資本效率，更特別針對股價低於帳面價值的公司，引發投資人對價值股的興趣。相較之下，小型成長股不在這類由上而下主題，即東京證券交易所改革期盼和巴菲特帶動的漲勢範疇內。

小型公司獲利預期將成長，但股價表現卻停滯不前，造成巨大的公司基本面與股價落差。此外小型股不只擁有上漲潛力，更存在尚未被發現的錯誤定價機會，因為受限於賣方的研究有限。

整體日股來看，日本是以出口為主的國家，但也有內需市場，隨著日圓貶值帶動日本經濟發展觀光大幅復甦，還有日本食品價格上漲，可看到日本不管是出口或是內需都可帶動市場成長。佐藤靖子分析，隨日本在疫情後的經濟重啟，許多公司獲利開始提升，預期投資人會開始更全面尋找優質投資機會，以提升日本投資的報酬，小型股中尤其是表現大幅落後的成長型股票，具備龐大機會，其績效在資金輪動後可望後來居上。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，大陸放寬旅行團旅日限制，預估日本觀光將重回高點，截至6月底，陸客僅占所有旅日遊客的13％，距離疫情前仍有30％以上的差距，大陸2019年在日本消費金額約1.7兆日圓，比重達36.8％，為各國之冠，預期放寬政策後，將進一步推進日本國內經濟發展及相關產業成長動能。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊強調，日本正迎來強勁的旅遊復甦，將帶動零售、交通、餐飲旅遊及化妝品等產業的業績發展，除當前強勁的國內消費動能外，看好這些產業未來6個月至12個月的獲利表現。