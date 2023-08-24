升息尾聲 股債平衡布局

惠譽下調美國評級撼動金融市場，再次引發對於美國債務管理及高利率的疑慮，並導致避險情緒上揚，然全球通膨出現明顯降溫跡象，升息趨勢已進入尾聲，在金融市場仍震盪下，投信法人建議，可股債同時平衡布局，達到降低風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，市場預測聯準會（Fed）9月可能按兵不動，11月升息1碼（0.25個百分點）的機率增加為33.9％，未來市場受到聯準會升息的影響預期將逐漸下降，將迫使央行利率政策轉向，操作上建議透過組合平衡型基金，採取多元資產配置以平衡市場風險。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇表示，美債遭信評機構惠譽降評引發全球股市盪，加上景氣下行等不確定因素干擾，投資人更應拉高抗震部位。投資組合中加入可轉債，不只抗景氣波動，又能掌握景氣反轉時的反彈機會，達到進可攻、退可守效果。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，看好美台兩大市場未來的成長潛力，採取多元配置策略，仍是未來分散投資風險最該掌握的核心。美國伴隨升息循環近尾聲，美股後市仍有行情可期；台灣受到AI題材與升息利多加持，外資累計買超台股近3,000億元，加上散戶信心指標的融資餘額回升，意味著內資看好台股後市，籌碼正向之下，台股仍有行情可期。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，貨幣政策高度緊縮的遞延效應對實體經濟的影響不容輕忽，當經濟成長日益減速，股債平衡投資方式，將是中長線投資者的首選，因股債平衡投資，受到景氣波動的影響性較小，無須刻意擇時即能進場布局。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克分析，目前整體美國債市較股市更具吸引力，但同時也看好股市長期潛在回報，目前整體風險溢酬水準，未足夠反映經濟前景的不確定性，現階段股市投資建議著重高股利股，不僅股利水準較大盤高出1倍，也具備低本益比的優勢。