美債嚴重超跌 甜蜜買點到

近期美國就業市場降溫，整體通貨膨脹率也迅速回落，相關數據均顯示，聯準會（Fed）升息邁入最後階段。法人表示，面對升息尾聲，美國長天期公債已呈嚴重超跌，價格甜蜜點浮現，此時正是絕佳入市機會。

長天期美債ETF提供相對優異的殖利率及相對安全性，不僅多了資產多元配置選項，未來降息時的資本利得，增加「存債」的理由。

觀察目前美國長天期債券ETF績效及配息率仍有略微差距，今年以來以永豐20年美債績效及配息最佳，其次為復華20年美債，但後者並無配息。儘管多數20年美債ETF都有3％以上的配息率，但永豐20年美債最近一期配息率達4％以上。永豐20年期以上美國公債ETF經理人周彥名建議，投資人應把握這次升息循環末端，利用長天期美債ETF的超跌優勢，充分參與債市投資契機，有望既享息收，也在未來降息時，提高獲取資本利得的潛在機會。

以目前市場上20年美債配息ETF來看，6檔皆採取季配息。周彥名提醒，存債投資人除參考績效、配息率及配息時間等，配置出適合自己的債券ETF組合，當觀察到某支ETF溢價過高時，若適時轉進不同的長債標的，將更有助提高資金運用效率。

富蘭克林固定收益團隊認為，美國7月核心通膨率4.7％仍為聯準會目標的2倍水準，再考量勞工薪資成長以及就業市場仍偏強韌、而財政處於寬鬆、公債發行量增加等因素，預期10年期公債殖利率可能處於4％至4.25％。當債券價格資本利得空間可能不高時，債息收入對總報酬率即占有極大貢獻程度，所幸目前高評級債債息普遍已墊高至近15年來高點，因此深具投資吸引力。

考量美國公債仍是投資組合中重要的無風險資產，隨著公債殖利率的攀高，以及股市回挫的避險需求，預期應仍可吸引保守型買盤的回流。富蘭克林證券投顧建議，可藉由側重在中短天期美國公債及投資級債，並搭配嚴選非投資級債，以增加收益空間的精選複合債資產為核心配置。