選股不選市 投資陸股可著重成長產業

近期台股受到多項國際利空消息的衝擊，加上大陸房地產持續爆雷，投資態度趨於謹慎。投信法人指出，現階段投資陸股可選股不選市，並著重消費、科技等成長性產業。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，陸股保持對真正促進內需循環的大消費、涵蓋半導體、計算機、消費電子等領域的核心配置前提下，持續看好消費、金融、科技類的表現空間。總體看好低估值優質公司的結構性機會，在其中尋找結構性機會，包括估值非常有吸引力、已相對穩健類資產，如困境反轉的保險、快遞等，低估值的水電、燃氣、家電等，優質週期成長如化工等。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，近期內外部利空事件疊加，導致指數出現拉回，A股整體估值處於全球主要市場低位，大陸市場整體估值水準在全球仍具吸引力。7月底的中央政治局會議釋放明確的穩增長信號，並強調活躍資本市場，提振投資者信心，雖然近期不排除情緒影響下，市場短期仍有波動風險，然短期回檔並非意味著反彈結束，投資者信心仍待提振，後市機會大於風險。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真分析，行情在猶豫中展開，預期可以積極期待A股下半年更多利多政策，市場信心也有望持續得到加強。大陸居民儲蓄率約為32.4％，目前仍保持35％以上，隨防疫政策優化，生產生活秩序逐步恢複正常，居民就業和收入水準提升，居民預期將發生轉變，前期的超額儲蓄將得以釋放，為消費產業修復提供充足空間，建議擇機布局消費產業。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政強調，隨大陸官方積極釋放政策信號，有利A股指數擺脫震盪行情，下半年穩步上行機率較高。選股邏輯將以未來價值型股票、小型成長股雙主線為主軸，並搭配TMT及AI數位經濟作為產業成長主題投資。

先機中國基金投資組合經理車強認為，大陸快速成長的中產階級將成為未來經濟發展的引擎，為刺激增長，貨幣政策需要保持寬鬆，但大陸仍然是唯一在沒有通膨下仍持續實現經濟成長主要經濟體，加上企業盈利表現有望改善，看好大陸股市後續表現。