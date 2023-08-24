3純網銀H1虧65億 金管會估這時損益兩平

需投入大量營運成本 估開業5年才會損益兩平

三家純網銀虧損擴大，金管會統計，截至6月底三家純網銀累積虧損65.8億元，比去年上半年虧損35.8億元，虧損再擴大8成，三家純網銀虧損皆比去年同期多。金管會表示，三家純網銀開業營運1～2年，還在初期階段，仍需要投入大量營運成本，預估要開業5年才能達到損益兩平。

據金管會統計，截至6月底將來銀行虧損28億元，比去年同期虧損17.3億元增加62％；連線銀行虧損21.9億元，較去年上半年虧損7.8億元大增1.8倍；樂天銀行上半年虧損15.9億元，也較去年上半年虧損10.7億元增加49％。

銀行局主秘侯立洋表示，三家純網銀開業至今營運1～2年，目前還在初期階段，需要投入大量營運成本，客戶規模還在建立中，預期要5年才可能達到損益兩平，因此在三家純網銀設立當時，就有要求大股東要出具增資承諾，後續也會密切觀察三家純網銀的增資狀況。

依照銀行法第64條規定，銀行累積虧損達資本額三分之一就要限期增資。連線銀行去年已先減增後增資，將來銀行昨（23日）也公布，預計減資26.43億元，以原股東為優先洽定應募人，辦理26.43億元現增案。

侯立洋指出，純網銀當初在設立時有股東組成的要求，金融業（含金控、銀行、保險公司、證券商等）持股最低要40％，其中要有單一金控或銀行持股超過25％，純網銀在增資時若原始部分金融業股東不參與增資，也必須符合最低下限，也就是金融業股東持股不得低於40％，將來銀行已表示會以原始股東為優先洽定的應募人，目前也沒有純網銀增資後有低於股東佔比的要求。

連線銀行去年已先辦減資25億元，再增資75億元，大股東北富銀增資21.95億元，持股比率也從25％提高到27％，但由於股東中信銀、遠傳電信未參與增資，因此連線銀行去年引進新股東富邦媒（momo）。

至於樂天銀行，銀行局表示，因為樂天銀行雖然虧損15.9億元，但還未達到虧損標準，也就是累積虧損還未達資本額三分之一，因此暫不用提出增資計畫。

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