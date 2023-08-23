降息恐延後 金價利多可期

美元和美債殖利率反彈壓抑金價表現，連帶拖累金礦股表現不佳，現已跌破年線，多數黃金基金近月跌幅都逾1成。法人表示，降息循環恐再延後，短期金價以盤整為主，等待利多再現。

康和投顧總經理黃詣庭指出，未來可先觀察美元是否強勢，再觀察債券殖利率，因為債券殖利率走高及殖利率曲線倒掛，都不利黃金多頭，若殖利率持續走高，預期金價跌勢恐將持續。

元大S&P黃金ETF研究團隊認為，因美國財政部將大舉發債，使近期美國公債殖利率持續走高，10年債殖利率已創下2007年12月中旬以來新高，讓金價承受壓力，再加上黃金最大消費國─大陸經濟疲弱不振，恐將衝擊黃金需求。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德強調，由於強勁的經濟支撐了股市表現，今年大部分時間黃金需求一直閒滯後，若未來投資者需求出現小幅變化便足以顯著推高金價。

加坡大華黃金及綜合基金產品經理何彥樟分析，隨升息放緩，美元見波段新高後存在走弱預期，黃金價格有望保持偏強震盪。世界黃金協會研究顯示，在美元觸頂12個月後80％的時間裡黃金收益率為正值。但從點陣圖顯示，聯準會官員仍認為明後年將為降息循環，因依過去歷史資料顯示，自2001年至2020年的降息循環，啟動降息後六個月，標普高盛黃金ER指數平均上漲15％。市場預估聯準會啟動降息時間將延後，由今年第四季遞延至明年3或5月，降息時間延後恐將使金價盤整期拉長。

短期金價雖難啟動漲勢。

何彥樟建議，黃金類股的股價走勢與黃金價格緊密相關，金價上漲對黃金類股具更大的彈性，金價上行不僅提振黃金的投資需求，也讓黃金類股的營收與評價會同步上升，具有乘數效應，因此除關注實體黃金外，也可投資大型金礦類股為主的黃金基金。