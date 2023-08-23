跨境消費 3支付平台嗶進日本

跨境掃碼消費來了，區塊鏈技術公司TBCASoft宣布，推出跨境支付平台HIVEX，預計今年第四季上線，並與日本市占第一的支付公司PayPay合作，首波選擇台灣市場，攜手街口支付、全支付及玉山錢包，三大支付平台合計超過1,200萬的用戶，預計10月起，赴日旅遊可在PayPay的410萬個特約商家掃碼支付。

HIVEX跨境支付平台23日舉行記者會，預計第四季正式上線，將推出串聯多國的商家網路，打造跨境支付合作，為國內消費者和境外商家帶來無縫支付，HIVEX也與日本QR Code支付最高市占率的PayPay合作，第四季起民眾赴日旅遊，包括街口、全支付、玉山錢包用戶，只要在PayPay合作店家都可輕鬆掃碼支付。

HIVEX創辦人吳陵指出，街口支付、全支付及玉山錢包合計超過1,200萬用戶，包含台灣18至60歲人口的主要部分，而PayPay有410萬家店可以使用，「在日本基本不可能找不到」，台灣用戶未來能在日本PayPay合作的商家掃碼付款，不必先換日幣，也不需要1.5％的信用卡海外交易手續費，「無腦掃碼支付就對了」。

PayPay副社長安田正道表示，台灣消費者使用信用卡在日本購物，通常會有手續費及匯率問題，這些都是額外負擔的金額，而此次合作帶來兩大優勢，包括不用手續費、匯率更便宜，對用戶來說負擔更小。

吳陵表示，「跨境支付」是市場新藍海，預計2027年前創造250兆元的商機，HIVEX目標拓展全球服務覆蓋範圍，初期以東北亞市場先行，後續擴及至全亞洲及美歐市場，目標明年底成為全球覆蓋率最大的電子支付合作網路。

街口支付董事長梅驊認為，街口目前在日本已有1萬多個店家通路可掃碼支付，此次與PayPay合作，一舉擴大到4百多萬店家，最大誘因是跨境消費時可省下交易手續費，更方便更直覺的使用，更符合經濟效應，把街口在日本原有基礎擴大。

全支付總經理游金榮說示，全支付本來就有三大優勢，一是全聯本身品牌優勢、二是團隊專業、布局調整快、三是用戶數，此次與PayPay合作將會加快擴展通路。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處資深副總林榮華強調，玉山銀為台灣首家與PayPay合作的銀行業者，還享有以優惠匯率即時換算為新台幣來進行扣款，優化非現金支付體驗。