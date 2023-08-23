PayPay攜3支付平台 遊日本輕鬆掃碼付款

跨境掃碼消費來了！區塊鏈技術公司TBCASoft宣布，推出跨境支付平台HIVEX，預計今年第四季上線，並與日本市占第一的支付公司PayPay合作，首波選擇台灣市場，攜手街口支付、全支付及玉山錢包，三大支付平台合計超過1,200萬的用戶，未來赴日旅遊可在PayPay的410萬個特約商家輕鬆掃碼支付。

HIVEX跨境支付平台23日舉行記者會，預計今年第四季正式上線，將推出串聯多國的商家網路，打造跨境支付合作，為國內消費者和境外商家帶來無縫支付，HIVEX也與日本QR code支付最高市占率的PayPay合作，第四季起民眾赴日旅遊，只要在PayPay合作店家都可輕鬆掃碼支付。

HIVEX創辦人吳陵指出，街口支付、全支付及玉山錢包合計超過1,200萬用戶，包含台灣18至60歲人口的主要部分，而PayPay有410萬家店可使用，「在日本基本不可能找不到」，台灣用戶未來能在日本PayPay合作商家掃碼付款，不必先換日幣，也不需要1.5％的信用卡海外交易手續費，「基本上無腦掃碼支付就對了！」

PayPay副社長安田正道說，台灣消費者使用信用卡在日本購物，通常會有手續費及匯率問題，這些都是額外負擔的金額，而此次合作帶來兩大優勢，包括不用手續費、匯率更便宜，對用戶來說負擔更小。

吳陵表示，HIVEX是「7年磨一劍」，目標拓展全球服務覆蓋範圍，初期以東北亞市場為起點，後續擴及整個亞洲及美歐市場，目標明年年底成為全球覆蓋率最大的電子支付合作網路，「跨境支付」是市場新藍海，預計2027年前創造250兆元的商機。

街口支付董事長梅驊表示，台灣人非常喜歡去日本旅遊，消費力很高。街口支付的年輕使用者占一半以上，樂意使用簡便的支付工具在日本消費，街口支付是樂觀且期待此次合作。

梅驊也說，街口目前在日本原本就有1萬多個店家通路可掃碼支付，此次透過跟PayPay的合作，一舉擴大到4百多萬店家，最大誘因是跨境消費時可省下交易手續費，更方便更直覺的使用，更符合經濟效應，把街口在日本原有基礎擴大。

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