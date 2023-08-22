銀行上半年阻詐33億 前十名出爐

金管會今天（22日）公布臨櫃攔阻詐騙金額與件數最多的前10名銀行，以攔阻金額來看國泰世華銀奪冠，就件數來看則是中信銀第一名。據金管會統計，上半年國銀臨櫃攔阻金額共33.78億元，件數5,050件，金額較去年同期翻倍，件數也增加逾5成。

金管會積極督促國銀阻詐，據金管會統計，5、6月連續兩個月，單月攔阻金額皆超過7億元、件數超過千件，5月為7.58億元、1,139件，6月為7.48億元、1,074件，而今年前六個月有三個月國銀阻詐金額超過7億元，3月也阻詐超過7.08億元、1,042件。

今年上半年國銀臨櫃攔阻詐騙金額共達33.78億元、件數5,050件，相較去年同期的15.99億元、3,212件，金額年增17.79億元或1.1倍，件數則增加1,838件或57％。

金管會也公布上半年臨櫃阻詐金額與件數前十大的國銀。以金額來看，前兩名的國銀阻詐金額皆超過4億元，第一名是國泰世華銀4.48億元，第二是中信銀4.34億元，中華郵政與北富銀上年阻詐也超過2億元，各為2.85億元、2.52億元，分別位居第三、四名，另有六家銀行阻詐超過1億元，進入前十名行列，包含元大銀、永豐銀、玉山銀、合庫銀、台銀、台新銀。

就件數來看，上半年阻詐件數最多的則是中信銀835件，中華郵政與國泰世華銀件數也超過600件，位居二、三名，分別為653件、636件，第四、五名為玉山銀333件、元大銀284件，北富銀與台銀也阻詐各216件、215件，為第六名、第七名，第八名到第十名為永豐銀、台新銀、合庫銀。

銀行局副局長童政彰表示，行員臨櫃阻詐的態樣以投資詐騙較多，像是有民眾在臉書被勸誘加入飆股社群，到臨櫃匯款時行員發現有異，因此勸阻不要匯款。據過去警政署的資料，臨櫃阻詐包含投資詐騙、愛情詐騙、一頁式廣告詐騙都有，行員在攔阻的過程中難免會受到客戶不理性的責罵或客訴，希望民眾能給予基層行員多一些鼓勵。

另金管會針對國銀人頭戶的專案金檢，結果預計9月出爐。童政彰表示，因為金檢結果還未完全出爐，前10大人頭戶的銀行是否與臨櫃關懷前10大的銀行有重疊，目前還無法確定。

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