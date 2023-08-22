又見行員勾結詐團！金管會零容忍祭2措施

又見銀行行員疑與詐騙集團掛勾，幫詐團洗錢！銀行局副局長童政彰22日指出，針對21日檢調搜索銀行，該銀行已在21日通報重大偶發事件，7天後要交詳細說明報告。他強調，金融業從業人員任何不當行為都是嚴重的行為，都是零容忍，金管會將祭二措施，一、針對銀行行員涉與詐團勾串，請銀行公會從通案做強化洗防偵測、約定轉帳管控；二、強化行員行為規管問題，此行為與過去行員舞弊態樣不同，會持續要求新型態的行員異常態樣偵測與管控。

國內銀行因有行員涉與詐團勾結，今年5月才被金管會開了一張大罰單，沒想到8月又再爆出同樣事件。桃園地檢署8月21日指揮調查官、警方兵分多路搜索該銀行新北市3家分行及1名詐團成員住處，帶回6人調查。檢察官複訊後，以涉嫌重大且有串證之虞，向桃園地院聲請羈押鄧姓行員，另4名行員及1名詐團成員分別以2到20萬元交保候傳；桃園地院庭訊後裁定鄧姓行員10萬元交保。

童政彰表示，針對銀行行員涉詐團勾串，過去也有發生案例並已懲處，金管會也祭出二措施。一是強化銀行洗防偵測、風險管理效能、約定轉帳管控，已請銀行公會從通案做強化；二、強化金融機構對行員行為規管問題，行員與詐團勾串與過去行員舞弊行為態樣不同，金管會會持續要求新型態行員態樣異常偵測與管控更到位。

此案是新案還舊案？童政彰表示，此案件還在偵查中，基於偵查不公開的原則，目前無法獲知犯罪態樣，也無法知道是舊案還是新案。不過，此次發生的分行與之前裁罰處份的分行不同，之前處份的分行為「成功、東民生、蘆洲」，此次則檢調是搜索「江翠分行、雙和分行、北蘆洲分行」。

金管會是否會再度開罰？童政彰表示，金管會考量是不是相同的「內控失靈點」，但現在資訊太少，說裁罰還太早。

童政彰表示，金融機構對行員生活考核很重要，是內控執行很重要的一環，行為規管可以從文化治理面、內控防制面來進行，包括：生活考核、吹哨者功能發揮都可防杜，是銀行要深入思考的。

理專A錢舞弊行為是侵犯客戶財產，但現在不是對客戶舞弊，而是與不法集團勾串，對於不正當的行為銀行就要做分類，不管是文化形塑、內控三道防線落實防杜不正常行為的發生，都是嚴重的行為，銀行要自行判斷。「只要不當的行為，都是嚴重的行為」，銀行要提有效的防治。

該銀行指出，司法單位在8月21日至銀行分行進行調查及詢問行員，初步了解係先前案件之後續衍生查證，銀行依法配合調查程序，該查證與公司營運無關，對銀行無重大影響。

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