星展併花旗客訴不斷 金管會曝主因

星展銀行在8/14正式合併花旗銀行，但合併第一週出現當機、查不到交易資訊等民怨。金管會銀行局今（22日）表示，主因是星展銀行的客服量能沒有及時到位，轉換當天瞬間湧進9萬通的客服電話，加上花旗客戶對星展服務流程與介面不熟悉，打電話到客服卻打不通，但目前的情況已有大幅度改善。

立委指出，星展併花旗發生混亂，包括客戶反應個資有誤、發現銀行帳戶無法登入或APP難以使用、客戶親自到分行卻還無法領到提款卡跟存摺等問題。

銀行局副局長童政彰表示，星展的相關系統運作都正常，會有混亂的主要原因，是星展銀行的客服量能沒有及時到位，轉換當天瞬間湧進太大的客服量，光第一天就湧進9萬通客服電話，而星展銀行雖有事先對客服數做預估，但預估數遠遠超過進線量，加上花旗客戶對於星展的服務流程、介面還不熟悉，因此客戶在操作時想要打電話去問卻問不通，導致民眾第一時間無法獲得諮詢服務。

童政彰指出，在花旗銀行與星展銀行要合併前，兩家銀行有做過縝密的系統演練，也有規劃調度客服人員，花旗銀行的客戶量是星展銀行的5倍之多，合併首日湧進大量的客戶查詢電話，客服調度比較慢，但現在服務量能都有到位，民眾問題陸續排除，金管會將持續督促與了解。

對於立委指出，民眾到分行領不到提款卡、存摺等，童政彰也表示，主要是花旗分行的行員，對於星展銀行的作業與系統也還不熟悉，花旗銀行消金的客戶數多，是星展銀行的客戶數5~6倍之多，目前進一步了解，情況有大幅度度改善。

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