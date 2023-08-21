玉山銀看中美經濟 平庸時代vs.韌性十足

針對今年中、美兩大經濟體的變化，玉山金（2884）旗下玉山銀總經理陳茂欽今天在法說會上表示，大陸經濟進入「平庸時代」，經濟不再輝煌，容易累積犯錯老化，若未能振衰起弊，則會再度陷入中等收入的陷阱。

蘇聯從1962年到1984年，就是一個非常典型的平庸時代，蘇聯改革失敗接著就造成了蘇聯的解體。大陸如果出現極端不景氣，火車頭不好，連鎖反應也不會小；大象跌倒只能自已爬起來，其他小動物幫不了忙。至於美國經濟，美國雖累積債務高，但基本面相對很強，創新能力也高，整體經濟看回不回，國家韌性十足，依然看好美國。

陳茂欽表示，美國經濟仍受疫情影響，主要表現在通膨，尤其是疫後報復性消費。在疫情時代運輸中斷，商品消費因海的關係，造成庫存堆積和重覆下單，所以商品製造的國家，例如日本、台灣、韓國和越南及中國等，這2年都造成存貨累積和調整，也形成這些國家的外貿不景氣，但美國景氣表現卻仍相當好。再談到服務性消費，這造成美國物價上漲，美國疫後報復性消費導致通膨，服務業工資上揚。科技產業景氣不好，大量裁員但對美國經濟沒有影響，服務性消費支出撐起美國經濟的半邊天。

服務性需求推升物價上漲造成通膨，這種持續性，也迫使FED調高利率。此外，俄鳥戰爭造成美國的軍工複合體的產能全部開動，烏克蘭戰場一天發射的飛彈和子彈，相當於歐美西方國家軍工廠一周的生產，因而拉動的就業、投資力道非常強。因此，美國雖然負債很可怕，債務累積不少，造成信評公司也降低評等，但美國基本面相對很強，除了民間消費支撐經濟外，還有軍工複合體的支撐，更重要是創新能力高，因此，美國經濟看回不回，國家韌性十足。

（時報資訊 任珮云）

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